Bir kediyle yaşamak

Bir kediyle birlikte yaşamaya karar verdiniz. Şahane! Peki neler yapmanız gerektiğini biliyor musunuz? İşte acemiler için bir kediyle birlikte yaşama rehberi

Evinizi bir kediyle paylaşmaya karar verdiniz. Şahane bir karar. Peki buna hazır mısınız? Bir kediyle birlikte yaşamaya başlamak, hem çok güzel bir iştir hem de zorlukları vardır. Ne zaman neye ihtiyacı olduğunu nereden bileceksiniz? Beslenmesi nasıl olacak? Tuvalet eğitimi nasıl verilecek? İhtiyaçları neler? Nasıl davranmanız gerekiyor? Aşıları ne zaman yapılmalı? Kedi sahiplenen biri için bu soruların ardı arkası kesilmez. Biz de bir kediyle birlikte yaşamaya başlayacak olanlara başucu tavsiyeleri hazırladık.

- Bir kedi ile birlikte yaşamaya karar verdiğinizde yapmanız gereken ilk şeylerden biri kapı ve pencerelerinizin uygunluğu olmalıdır. Kediler pencere ve balkondan atlar ve her seferinde dört ayak üzerine düşmezler!

- Eve geldiği ilk anda ondan sakin olmasını beklemeyin. Korktuğu için kendini güvende hissettiği bir yere saklanacaktır. Onu saklandığı yerden çıkarmak için uğraşmayın, zorlamayın. En önemlisi bağırmayın. Saklandığı yerin yakınına mama ve su koyun. Yumuşak ses tonuyla konuşun. Saklandığı odada vakit geçirin. Ona dostu olduğunuzu ve zarar vermeyeceğinizi hissettirdiğinizde yavaş yavaş yakınınıza gelecektir.

- İlk gün dikkat etmeniz gereken konuların başında evdeki kablolar ve çiçekler var. Zambak, kuşkonmaz, difenbahya türü çiçekler kediler için zehirleyici etkiye sahiptir. Ayrıca küçük objeler (düğme, boncuk gibi) iplik ve iğne gibi nesneleri ortadan kaldırmanız gerekir.

- Yanınıza gelen kediyi kucağınıza almaya çalışmayın. Durun bakalım, daha sizi test edecek. Onun sizi tanımasına, koklamasına izin verin. Bu biraz zaman alır, sabırlı olun.

- Bir kediye gözünüzü ayırmadan bakmayın. Bunu bir tehdit olarak algılayıp daha çok korkabilir. Gözlerinizi yavaşça kapatıp açarsanız kendini daha güvende hissedecektir.

- Bir kedinin bacaklarınıza sürtünmesi sizi benimsediği anlamına gelir.

- Kediyi veteriner hekime götürüp iç-dış parazit ilaçlarını yaptırıp, muayene ettirin ve mutlaka ona bir karne çıkarın. Kediler 8 haftalık olduğunda ilk aşıları yapılabilir.

- Temizlik yaparken dikkat edin. Kediler genellikle elektrik süpürgesinden nefret eder. Süpürgeyi açmadan önce etrafında oynamanız korkusunu bir miktar giderecektir. Siz yine de kedinin saklandığı yere süpürgeyi tutmayın.

- Evde bir kedi yaşayacak diye anlamsız masraflara girmeyin. Pek çok kedi kendilerine alınan oyuncakların hiçbiriyle oynamıyor, pahalı yataklarda yatmak yerine sepette uyumayı tercih ediyor. Bir kedi için evde bulunması gereken temel ihtiyaçlar; kedi tuvaleti, maması, taşıma kabı, tarak, su ve mama kaplarıdır. Ayrıca bir kontraplak üzerine kütük çakıp etrafını halatla kaplarsanız uygun bir tırmalama tahtası meydana getirirsiniz. Tırmalama ihtiyacı için bunu tercih edecektir.

- Kediler temiz hayvanlardır. Ve eğer anneleri ile yeterli süre kalabilmişlerse yavru kediler dahil hepsinin tuvalet eğitimi vardır. Tuvalet eğitimi olmayan bir kedi ile birlikte yaşayacaksanız ilk deneyim biraz can sıkıcı olabilir çünkü kedi tuvaletini kendine göre uygun bulduğu bir yere yapacaktır. Ancak kedinizi kumunun üzerine bırakıp koklamasını sağlarsanız çok çabuk kullanmayı öğrenecektir. Gene de sonuç alamazsanız tuvaletini yaptığı yeri temizlemeden önce kum dökün ve tuvalete kumun yapışmasını sağlayın (kâğıt ya da gazete de olabilir). Kum kabına bu kumdan ya da kâğıt parçasını koyun ve biraz karıştırın. Kokuyu alan kedi tuvaletini kum kabına yapmaya başlayacaktır.

- Kedi kumu seçmeden önce topaklanan kedi kumu mu yoksa silika kum mu alacağınıza karar vermelisiniz (silika kumu tavsiye etmiyoruz zira tozu silikazis hastalığı yapma riski taşıdığından sizin ve kedinizin sağlığı için tehdit oluşturabilir).Topaklanan kum kedinin doğasına daha uygudur. Topaklanan kumlar ince ve kalın taneli olmak üzere ikiye ayrılır. Yavru kediler için ince taneli kumlar daha kullanışlıdır. Kum kabını düzenli aralıklarla temizlemeyi ihmal etmeyin. Kum kabının yanında alacağınız bir kürek bu işi yapmanızı kolaylaştıracaktır.

- Kediye ev yemeği verebilirsiniz fakat pişmemiş et ürünleri, sulandırılmamış süt veya fazla süt ürünü vermeyin. Kediyi sadece ev yemekleriyle beslemeniz onun sağlığı ve gelişimi açısından doğru olmaz. Bu yüzden mama almalısınız. Mamasını yaşına ve özelliklerine göre seçmeniz gerekir. Yavru kediler için kitten-maması yetişkin kediler için adult-maması almalısınız. Kedi mamalarının fiyatları biraz uçuk olabiliyor. Bu nedenle kampanyaları takip etmenizde fayda var.

- Mama markasını çok sık değiştirmeyin. Mamasını değiştirecek olursanız hemen yeni mamaya geçmeyin önce eski mamayı çok, yeni mamayı az karıştırarak zamanla yeni mamaya geçiniz. Konserve mamalardan kaçının. Kuru mama candır! Konserve mamaları ödül niyetinde arada bir verebilirsiniz.

- Kediler tüy döker! Bir kediyle birlikte yaşamaya karar verdiğinizde bunu göze almalısınız. Hiç tüy dökmeyen bir kedi yok. Bu gerçeğe alışın. Ne kadar tüy dökecekleri biraz da sizin ona nasıl bir mama verdiğiniz ve ne sıklıkta taradığınızla ilgilidir. İyi bir tarak alın ve masaj yaparak tüylerini tarayın. Hem evin her yanına dağılan tüyler biraz azalır hem de derisine masaj yapıldığı için rahatlar. Kediyi küçükken taranmaya alıştırırsanız büyüdüğünde kaçmaya çalışmaz, hatta ayaklarınızın altına yatıp taranmayı bekler.

- Kediler kendilerini yalayarak temizlerler ve doğal olarak yaladıkları tüyleri yutarlar. Kedinizin yuttuğu bu tüylerin onun sindirim sistemine zarar vermeden dışkı yoluyla atılmasını sağlamak için kedi maltı kullanmalısınız. Kediniz kusuyorsa ya da poşet yemeye çalışıyor, poşet yalıyorsa tüyler sindirim sistemini zorluyor demektir.

- Bir önemli konu da tırnaklar. Kedilerin tırnakları çok çabuk uzar ve can acıtıcı oldukları bir gerçek. Ön patilerin tırnaklarını kesin. Küçükken oyunla tırnaklarını kesmeye alıştırdığınızda her şey daha kolay olacaktır. Kedilerin arka ayaklarının tırnakları kesilmez. Kediyi tahtasına alıştırıp tırnağını törpületmeyi tercih edin çünkü tırnaklar kesildikçe daha hızlı ve kuvvetli uzayacaktır.

- Kedi yavruları dört aylıkken diş değiştirmeye başlar bu aylarda yerlerde diş görürseniz paniklemeyin.

- Şekerli yiyecekler, diş macunu, alkol kediler için zehirleyici etkiye sahiptir. Uzak tutun.

- Her gün taze su vermeye gayret edin. Mamasını da serin ve kuru bir yerde ağzı sıkıca kapalı olarak saklayıp taze tutmayı ihmal etmeyin. Kediler genellikle mama kaplarına konan mamanın hepsini bir seferde yemez. Doyduğunda bırakır. Bu yüzden mama kabına bir öğünde yiyebileceğinden daha fazla mama koyabilirsiniz ama çok fazla mama koyup onu obez olmaya da teşvik etmeyin.

- Kediler günde 16-18 saat uyur ama bu saatler sizin uyku saatlerinizle örtüşmeyebilir. Gece uyumak istiyorsanız yatmadan önce kedinizle oynayıp enerji harcamasını sağlayın. Sonra da mamasını koyun sabaha kadar mışıl mışıl uyuyacaktır.

- Bir kediden sizin istediğiniz yerde durmasını, siz istediğinizde gelmesini, oynamasını beklemek gibi olmayacak hayallere kapılmayın!

Kediler hakkında bilinmesi gereken 10 şey

1- Kediler günün yüzde 70’ini uyuyarak geçirir.

2- Kedilerin gözleri insanlardan çok daha iyi görür fakat renk körüdürler.

3- Kediler birlikte yaşadıkları insanların sesini tanırlar fakat işlerine gelmediğinde tanımıyormuş gibi yaparlar.

4- Kedilerin yaşıyla ilgili genel kanı 1 yaşındaki bir kedinin 7 ‘insan yaşında’ olduğu şeklindedir. 2 yaşındaki kedi 13 yaşındadır ve yaşları 6 artarak gider.

5- Kedilerin duyma yetileri insanlardan güçlüdür.

6- Bir yavru kedinin sağlıklı bir yetişkin olabilmesi için 3 ay annesiyle birlikte kalması en iyisidir.

7- Kediler mamaların ve tuvaletlerinin ortalık yerde olmasından hoşlanmaz.

8- Yetişkin bir kedinin 30 dişi vardır.

9- Kediler parmak aralarından ve dillerinden vücut ısılarını ayarlarlar.

10- Kediler hareket eden her şeyle oynar.