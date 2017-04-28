“Bir Dileğim Var” Konseri

“Bir Dileğim Var” projesi kapsamında gerçekleşen konserde, ünlü sanatçılar kanser tedavisi gören çocuklar yararına şarkı söyledi

Haber: Gürbüz ENGİN

Kanser tedavisi gören çocukların dileklerini gerçekleştirmek için oyuncu Alper Türedi’nin sosyal medyada başlattığı “Bir Dileğim Var” projesi kapsamında gerçekleşen konserde, ünlü sanatçılar kanser tedavisi gören çocuklar yararına şarkı söyledi.

Caddebostan Kültür Merkezi’nde gerçekleşen konserde, “Bir Dileğim Var” projesinde yer alan Zara, Kibariye, Selami Şahin, Kıraç, Ayla Çelik, Gökhan Tepe, Merve Özbey, Çağatay Akman sahne aldı.

Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu’nun da katıldığı etkinlikte konuşan Alper Türedi, 2002 yılında lösemi tedavisi görürken kaybettiği kızı Ülkü İrem’in anısına 2014 yılında plansız, programsız şekilde sosyal medyada “Bir Dileğim Var” isimli bir grup kurduğunu belirtti. Türedi, “Amacım Türkiye genelinde kanserle mücadele eden çocukların dileğini gerçekleştirerek, onların bu zorlu yolda gülümsemelerine sebep olabilmekti. Bugüne kadar Edirne’den Elazığ’a kadar, 22 ayrı hastanede 566 çocuğun dileğini gerçekleştirdik. Nakit para toplamadan, attığımız her adımı görüntüleyerek ve bütün dilekleri çocukların kendi ağzından bire bir öğrenerek gerçekleştirdik” dedi. Bir Dileğim Var projesi, birçok sivil toplum kuruluşunun katıldığı bir platformda, 2015 yılının en iyi sosyal sorumluluk projesi ödülüne layık görüldü. Gecede, sahne alan sanatçılara plaket verildi.