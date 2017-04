Bir asırlık “çınar”ın mutluluğu

100 yıllık ömrünün neredeyse 40 yılını Hasanpaşa’daki küçük evinde geçiren Şerife Gök, Kadıköy Belediyesi’nin “Evde Temizlik” hizmeti karşısında unutulmadığını görmekten mutluydu



Kimliğinde doğum tarihi 00.00.1336 yazıyor. Yani hicri takvime göre doğum tarihinin not edildiği yıllardan geliyor. Şerife Gök, miladi takvime göre 99 yaşında. Yaşını sorduğumuzda 100’e az kaldı diyor ama ne kadar kaldığı çok da umurunda değil, “Yaşıyoruz işte” deyip geçiyor.

Bingöl’ün Yayladere ilçesine bağlı Tiyaran köyünde eşiyle ve 8 çocuğuyla geçirdiği uzun yılların ardından, bundan tam 37 yıl önce, çocuklarıyla birlikte, eşinin ölmeden kısa bir süre önce yaptırdığı Hasanpaşa’daki eve taşınıyor. Oğlu, gelini, 5 torunu ve 3 küçük çocuğuyla birlikte, tek katlı bu küçük evde yaşam mücadelesi veriyorlar.

Yıllar geçiyor, İstanbul değişirken yaşamlar da değişiyor. Kentsel dönüşüm tüm kenti sarıp sarmalarken Hasanpaşa’nın bu iki sokağındaki tek veya iki katlı, bahçeli evler, unutulmuş gibi, o eski günler hiç bitmemiş gibi yerli yerinde duruyor. Torunlar büyüyor, herkes kendi yuvasını kuruyor. Artık sadece torunlarının değil mahallelinin de “babaannesi” Şerife Gök, tüm ısrarlara rağmen çocuklarının yanına yerleşmek yerine, o çok sevdiği evinde yalnız yaşamayı tercih ediyor.

Neyse ki çocukları, torunları, komşuları sık sık ziyaretine geliyor, ihtiyaçlarını gideriyor, onu olabildiğince yalnız bırakmamaya özen gösteriyor.

Bir asırlık ömre nice savaşlar, darbeler, yıkımlar, mutluluklar, sevinçler, özlemler, göçler sığdıran bu kadın, devletin kendini sadece “borçlarda” ve “vergilerde” hatırlamasından rahatsızlığını referandum günü seçimini yaptıktan sonra oradakilere seslenerek gösteriyor: “Ben 100 yaşındayım, sandığa geldim, reyimi verdim ama devlet bizi sadece rey günü hatırlıyor. Nasılsın? Ne yapıyorsun? Nasıl yaşıyorsun? diye soran yok!”

“DEVLET BENİ DUYDU MU?”

Referandumdan birkaç gün sonra Kadıköy Belediyesi evine temizlik ekibi gönderince Şerife nine “Devlet beni duydu mu?” diye soruyor şaşkınlıkla. Oysa belediyenin yaşlı ve yalnız yaşayanlar için geliştirdiği yeni bir projesi bu. Sosyal Destek Müdürlüğü’ne bağlı dört kişilik bir ekip, önceden randevu alınan evlere gidip tüm temizliğini yapıyor; camlar siliniyor, mutfak-banyo yıkanıyor, yerler koltuklar temizleniyor, ortalık toparlanıp çöpler atılıyor. Tüm malzemelerini de belediye görevlileri getiriyor, birkaç saat içinde evi “çiçek gibi” yapıp çıkıyor. Şerife Gök de böyle ifade ediyor temizlik sonrası duygularını: “Oh evim çiçek gibi oldu”.

Memnun kalıp kalmadığını soruyoruz şöyle diyor: “Kızlarım sağolsunlar her hafta geliyor, temizliğimi yemeğimi yapıyorlar, bana çok iyi bakıyorlar ama onlar da artık yaşlı. Çok yoruluyorlar. Belediyenin beni hatırlaması çok mutlu etti. İnşallah hep gelirler, beni unutmazlar.”

Belediyenin temizlik görevlileriyle de sohbet ediyor Şerife nine. Kulakları duymasa da sorular soruyor, anlatıyor, sık sık Kürtçe “Xwedê ji we razî be (Allah sizden razı olsun)” diyip teşekkür ediyor.

Bastonuna yaslanıp temizlik görevlilerini kapıya kadar uğurlarken bir hizmetten yararlanmanın mutluluğuyla el sallayıp “Yine gelin ben buradayım” diyor.

KİMLER FAYDALANABİLİR?

* Kadıköy Belediyesi’nin Evde Temizlik hizmeti 17 Kasım 2016’da başladı.

* Öncesinde dört kişilik bir temizlik ekibi istihdam edilip kendilerine hizmetin niteliği, etik ilkeler, hizmet verecekleri kesimin yaş özellikleri, 65 yaş üstü bireylerin hakları, ihtiyaçları ve beklentileri gibi konularda farkındalık eğitimleri verildi.

* Beş aylık sürede 48 haneye düzenli olarak ayda bir kez evde temizlik hizmeti veriliyor.

* Hizmet götürülen bireylerin profiline bakıldığında 75 yaş üstü yalnız yaşayan kadınların çoğunlukta olduğu, daha sonra sırasıyla 75 yaş üstü yalnız yaşayan erkekler, 75 yaş üstü sağlık sorunu bulunan çiftler, yaşa bağlı sağlık sorunları nedeniyle bakımını sürdürdükleri anne ya da babası olan 65 yaş üstü bireylerin yer aldığı görülüyor.

* Hizmet götürülen haneler çoğunlukla sosyal destek sistemleri olmayan ( kendilerine destek olabilecek çocukları, yakınları, akrabaları bulunmayan), yaşa bağlı sağlık sorunları, fiziksel güçsüzlük ya da ekonomik yetersizlikler nedeniyle hanenin hijyen koşullarını sağlamakta desteğe ihtiyacı olan 65 yaş üstü yalnız yaşayan bireyler ve çiftler, engeli ya da kronik sağlık sorunu olan yalnız yaşayan bireyler veya çiftlerden oluşuyor.

* Evde temizlik hizmetinden yararlanacak haneler; sosyal servis meslek elemanlarınca (Sosyal Hizmet Uzmanı, Sosyolog, Psikolog) ikamet adreslerinde yapılan sosyal inceleme sırasında evde temizlik desteğine ihtiyacı olduğu tespit edilen bireyler arasından seçiliyor. Sosyal inceleme sırasında hane, meslek elemanlarınca çok yönlü (sosyal destek sistemleri, sosyo-ekonomik olanakları, bireyin fiziksel, psiko-sosyal, sağlık durumu, yapabilirlikleri, hanenin hijyen ve temizlik koşullarını sağlamada desteğe olan ihtiyaç derecesi, hanenin hijyen koşulları vb. gibi) değerlendirilip her bir birey hakkında içinde bulunduğu koşula göre karar veriliyor.

* Evde Temizlik Hizmeti için, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü Sosyal Servis birimine 0216 542 50 00/ 1232-1221-1282-1517 numaralı telefonlardan ulaşıp ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

https://www.youtube.com/watch?v=uxmLEXySvd4&feature=youtu.be