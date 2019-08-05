Bir aktivizm alanı: “Vegan Piknik”

Moda sahilinde düzenlenen ‘Vegan Piknik’te buluşanlar hem lezzetli yiyeceklerin tadına baktı hem de bilgi paylaşmanın verdiği mutluluğu yaşadı

“Vegansan Gel, Vegan Değilsen Kesin Gel” çağrısını dikkate alanlar, 3 Ağustos Cumartesi günü Moda Sahil’de gerçekleşen Vegan Piknik’te biraraya geldi. Nohut salatası, zeytin ezmeli börek, browni, lahmacun gibi daha birçok lezzetli vegan yiyeceğin yer aldığı piknik örtüsünün etrafında buluşanlar, yedikleri yiyeceklerin damaklarında bıraktığı güzel tatlar eşliğinde keyifli bir sohbeti de paylaştı.

“HAYVAN SÖMÜRÜSÜNÜ KALDIRABİLİRİZ”

“6 yıldır her cumartesi bir hafta Maçka, bir hafta Moda’da Vegan Piknik düzenleniyor.” diyen Yalım Dilek, “6 yıl önce küçük bir arkadaş gurubuyduk. ‘Veganım soru sorabilirsiniz’ diye yazan pankartlar taşıdığımız stant etkinliklerimiz oluyordu. İlgi duyanlar gelip soru soruyor ve bilgi alıyordu. Stant çalışmasına daha sonra piknik eklendi. Sosyal medya üzerinden duyuru yapıyoruz. Duyurumuzu dikkate alanlar geliyor. Sohbet ediyoruz. Arkadaşlık ortamı kuruluyor. Samimi bir ortamda hem yiyeceğimizi hem de düşüncelerimizi paylaşıyoruz.” diyerek düşüncelerini dile getirdi.

Hayvan hakları açısından farkındalık yaratmaya çalıştıklarının ve hayvanların köle olmaması gerektiği düşüncesini savunduklarının altını çizen Yalım Dilek, konuşmasına şu bilgileri de ekledi; “Piknik de stant gibi aktivizm alanlarından bir tanesidir. Burada da vegan olma ve hayvan hakları üzerine görüşlerimizi dile getiriyoruz. Bilgi almak isteyenlere seve seve bilgi veriyoruz. Akdeniz ülkesiyiz. Dilediğimiz kadar meyve, sebze, tahıl ve baklagil var. Çok zengin bir mutfak çıkabiliyor ve sağlıklı da yaşanabiliyor. O yüzden hayvan sömürüsünü ortadan kaldırabiliriz.”

“ARAŞTIRDIM VE VEGAN OLDUM”

Kızları Şirin ve Peri ile birlikte pikniğe gelen Sima İbrahimiye, sosyal medya üzerinden piknik çağrısından haberdar olduğunu ifade etti, konuşmasına şöyle devam etti; “Avrupa Yakası’nda oturuyorum. Genelde Maçka Parkı’ndaki pikniğe gidiyorum. Ama buradaki pikniğe de geliyorum. Piknikte hem güzel vegan yiyeceklerin tadına bakıyoruz hem yeni arkadaşlıklar kuruyoruz hem de görünür oluyoruz ve merak uyandırıyoruz. Vegan olmayanlar da pikniğe geliyor. Merak edilen soruların özgürce sorulduğu bir alan burası. Bir topluluğa ait olma hissi beni daha güçlü hissettiriyor. O yüzden bu birliktelikleri önemsiyorum. Kızım Peri piknik için vegan browni yaptı. Onlar vegan değil. Ama Peri vejetaryan. İleride kendi kararlarını özgür bir şekilde verecek.”

“Bir yıl önce vegan oldum. Daha öncesinde ise vejetaryandım” diyen Sima İbrahimiye, “Süt içmiyordum. Her canlının kendi annesinin sütünü içmesini yeterli görüyordum. Bu düşüncelerim özel bir bilgiye dayanmıyordu. Araştırmaya başladım. Hayvan hakları bildirgesini okudum. Uykudaydım ve uyandım gibi görüyorum kendimi. Vegan hamilelik, çocuk büyütmek ve emzirmek de mümkün.” dedi.