Binden fazla kurs, 22 bin kursiyer…

Kadıköy Halk Eğitim Merkezi binlerce insana kurs imkanı sunarak istihdam kapısını aralarken, katıldığı uluslararası yarışmalarda da gurur veren dereceler elde ediyor

2016-2017 öğretim yılında 1021 branşta kurs düzenleyerek, 22 bin kursiyere ulaşan Kadıköy Halk Eğitim Merkezi katıldığı yarışmalarda dan da başarılarla dönüyor. 1970 yılında kurulan ve UNESCO’nun çalışma ortağı, 125 üyesi ve 350’ye yakın uluslararası festivali ile dünyanın en büyük kültür kuruluşu olarak gösterilen Uluslararası Folklor Festivalleri ve Geleneksel Sanatlar Konseyi (CIOFF) tarafından Macaristan’da geçtiğimiz yıl düzenlenen dev folklor yarışmasının sonuçları açıklandı. Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nin halkoyunları ekibi, Macaristan’da gerçekleşen uluslararası yarışmada yabancı delegeler tarafından “En İyi Yetişkin Grubu” seçildi. Türkiye’yi üç ayrı ekibiyle Barcelona’da da temsil eden ekip, İspanya’da da büyük beğeni topladı.

Provalardan sahne performansına pek çok kriter sonucunda en iyi puanı alarak 2016 yılında Türkiye’yi yurt dışında temsil eden halk oyunları grupları içerisinde yetişkin eğitimi alanında en başarılı grup ödülünü kazanmalarının mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Kadıköy Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hülya Narsap, yönetici, eğitimci ve halkoyunları dansçılarına teşekkür etti.

SEKTÖREL İHTİYAÇLARA GÖRE KURS

Kadıköy Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nün bünyesinde halkoyunlarında 60 kadar kurs düzenlediklerini belirten Hülya Narsap, 2016-2017 öğretim yılında 1021 branşta kurs düzenlerken, 22 bin kursiyere ulaşıldığının altını çizdi.

Kadıköy’de Halk Eğitim Merkezi’nin düzenlediği kurslara ilginin yoğun olduğunu, ilçe halkından gelen talebe göre kurslar açtıklarını anlatan Narsap, “ Bu aslında Kadıköy halkının başarısı. Yönetici ve eğitimcilerimizle taleplere cevap vermeye çalışıyoruz. Yüzde 48 oranında mesleki kurs, yüzde 52 oranında da sanatsal kurslar açtık” dedi.

Narsap, Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nin, İşkur, Kadıköy Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birlikte istihdama yönelik dönem dönem kurslar düzenlediğini de belirtti.

ÇÖP TOPLAMA EĞİTİMİ BİLE VAR!

Kadıköy Halk Eğitim Merkezi bünyesindeki kurslar arasında sektörel ihtiyaçlar göz önüne alınıyor. Örneğin; 400 binden fazla insanın yaşadığı ilçede çöplerin gelişigüzel atılmaması, geri dönüşüme katkıda bulunulması amacıyla Çöp Toplama Personel Eğitimi, kentsel yenileme çalışmalarının sürdüğü ilçede Emlak Danışmanlığı Eğitimi, nüfus yapısı değerlendirilerek açılan Hasta ve Yaşlı Bakımı Eğitimi’nin yanı sıra Havuz Suyu Operatörlüğü, Aşçı Yardımcılığı, Hijyen Eğitimi, Reyon Görevlisi Eğitimi gibi ilginç kurslar düzenleniyor. Narsap, bu yıl 5 kursiyerin Çöp Toplama Personel Eğitimi kursunu, 66 kişinin Emlak Danışmanlığı Eğitimi kursunu, 30 kişinin de Hasta ve Yaşlı Bakımı kursunu tamamladığını ve sertifikasını aldığını belirtti.

Kadıköy Bahariye Caddesi’nde bulunan Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nin 11-22 Eylül 2017 tarihleri arasında yeni kurs başvurularını alacağı belirtildi.