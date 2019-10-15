Bin 211 ürün sakıncalı!

Tarım ve Orman Bakanlığı, hileli gıda üreten firmaları açıkladı. Toplam 618 firmanın bin 211 parti ürünü hileli!

Tarım ve Orman Bakanlığınca taklit, tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği tespit edilen ve hileli gıda satan toplam 618 firmanın bin 211 parti ürünü içeren hileli gıda listesi kamuoyu ile paylaşıldı.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruda, ülkede gıda güvenilirliğinin sağlanması, gıdalarda taklit ve tağşişin önlenmesi, kişilerin sağlığının ve tüketici menfaatlerinin korunması ile sektörde haksız rekabetin engellenmesi amacıyla gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin üretim, işleme ve dağıtımının tüm aşamalarında resmi kontrol faaliyetlerinin büyük bir titizlikle yürütüldüğü ifade edildi.

Duyuruda, alkollü ve alkolsüz içecekler, arıcılık ürünleri, baharat, bitki, çay ve kahve ürünleri, bitkisel yağ ve margarin, çikolata ve kakao ürünleri, enerji içecekleri, et ve et ürünleri, şekerli mamüller, süt ve süt ürünleri ile takviye edici gıdalarda taklit tağşiş yapıldığı ve ilaç etken maddesi ilave edildiği tespit edilen firma ve ürün isimlerine yer verildi.

Buna göre, kamuoyuyla paylaşılan enerji içecekleri ve alkolsüz içeceklerde ilaç etken maddesi bulunurken, ballarda ise taklit ve tağşiş yapıldığı belirlendi.

Baharatlarda gıda boyası saptanırken, bitki, çay ve kahve ürününde de ilaç etken maddesi ve gıda boyası tespit edildi.

Bitkisel yağlara da farklı tohum yağları katıldığı anlaşılırken, süt ve süt ürünlerine ise jelatin ve nişasta katıldığı saptandı. Denetimler sonucunda, kavurma, sucuk, kebap ve kırmızı et gibi ürünlerde tek tırnaklı eti olduğu bulgusuna rastlandı.

Duyuruya göre, çikolatalarda da ilaç etken maddesi bulundu.

Tüm listeye ulaşmak için: https://www.tarimorman.gov.tr/Lists/Duyuru/Attachments/1071/Kamuoyu_Duyuru_Listesi.pdf