Haftalık Bağımsız Gazete 26 Mayıs 2017
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Bilim ve sanat Kozyatağı’nda buluştu

Hakkı Değer Ortaokulu öğrencileri yıl boyunca yaptıkları çalışmaları Bilim ve Sanat Şenliği’nde sergiledi

Bilim ve sanat Kozyatağı’nda buluştu
Alper Kaan YURDAKUL

Hakkı Değer Ortaokulu öğrencilerinin yaptıkları bilim ve sanat çalışmalarının derlenmesiyle oluşan, bu yıl ikincisi düzenlenen Bilim ve Sanat Şenliği, 24 Mayıs Çarşamba günü okulun bahçesinde gerçekleşti. Şenlik kapsamında karabiber deneyi, dengede duran bardak, nişastayla harlanan alev gibi birbirinden ilginç bilimsel deneylerle şaşırtan öğrenciler, kendi ürettikleri doğal parfüm, pinhole kamera gibi ürünleri de kendilerine hazırlanan stantlarda sergilediler. "Bir Otizm Masalı" adlı resim sergisi birçok salonda sergilenen 11 yaşındaki otizmli Deniz Köse’nin resimlerinin de yer aldığı şenlikte, yapılan elişi çalışmaları ziyaretçileri büyüledi.

 “RUHUMUZ VAR”

Okulun Fen ve Teknoloji Öğretmeni Pelin Öcal gözlemlerine dayanarak eğitim sisteminin öğrencileri yorum yapmaktan uzaklaştırdığını belirtirken, Bilim ve Sanat Şenliği gibi uygulamaya dayanan projelerin çocukların ufkunu geliştirdiğini savundu. Serginin gerçekleşmesinde öncü olan öğretmenlerden biri de okulun resim öğretmeni Gonca Akan’dı. Akan, maddi ve manevi eksikliklere direnerek bu sergiyi gerçekleştirdiklerini söylerken, sergiyi gerçekleştirmelerinin amacının öğrencilerinin merak ve ilgilerini ortaya çıkarmak olduğunu belirtti. İmkânsızlıklara rağmen ortaya çıkan tablonun çok ümit verici olduğunu söyleyen Akan sözlerini, “Bir resim atölyemiz veya bir laboratuarımız yok ama ruhumuz var.” diye bitirdi.

Etiketler; #hakkı değer ortaokulu #sanat #bilim
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