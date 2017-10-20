Bilginin kapıları aralandı

Kadıköy Belediyesi ve Maltepe Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen Caddebostan Kültür Merkezi Felsefe Seminerleri'nin ikinci haftası, Prof. Dr. İonna Kuçuradi'nin “Bilgi ve Çeşitleri” semineriyle gerçekleşti

Kadıköy Belediyesi ve Maltepe Üniversitesi işbirliğiyle 11 hafta boyunca sürecek Caddebostan Kültür Merkezi(CKM) Felsefe Seminerleri devam ediyor. Varlık ve bilgi üzerine teması ile gerçekleşen CKM Felsefe Seminerleri, 14 Ekim Cumartesi günü Prof. Dr. İoanna Kuçuradi'nin “Bilgi ve Çeşitleri” semineriyle ikinci haftasını geride bıraktı. Usta felsefeciler eşliğinde, aralık ayının sonuna dek her cumartesi saat 10.00-12.00 arasında CKM B salonunda gerçekleşen seminerlere Kadıköylülerin de yoğun bir ilgisi var. Felsefenin bilge annesi olarak anılan Kuçuradi, bilgi ve çeşitlerini anlattığı sunumunda gerçek bilginin ne olduğunu ve özne-nesne arasındaki ilişkiye değindi.

BU DURUMA NASIL GELİNDİ?

Kuçuradi, seminere başlamadan önce dünyamızın yaşadığı güncel sorunlara değindi. “Dünyamız, ne olursa olsun ne olursa olsun gider düşünesinin sonuçlarını yaşıyor” diyen Kuçuradi, “İnsanlar başka insanları pervasızca öldürüyor. Erkekler, eşlerini ya da sevgililerini öldürdüğünü her gün haberlerde görüyoruz. Sonra da kendileri intihar ediyor. Canlı ve diğer bombaların yaydığı terörizm dünyamızın dört bir tarafında var. Bu duruma nasıl gelindi? Bu durumun üstesinden nasıl gelinebilir? Bugün, 20. y.y'da çok yaygın iki felsefi görüşünün bu konuyla ilgili günahlarını konuşacağız.“ diyerek seminere başladı.

BİLGİ NEDİR?

Kuçuradi, seminere bilgi kavramının ne olduğunu ve gerçek bilginin ne olması gerektiğini saptayarak başladı. “Bilgi nesnesi var olandır” diyen Kuçuradi, şöyle devam etti: “Bilgi dediğimiz şey tek taraflı değildir. Başka bir deyişle bilgi nesnesi onu kavramaya yardımcı olan şeylerin bütünü değildir. Ne var ki onun nesnelleştirilmesi bilimin yaptığı bir şeydir. Bu kimi zaman başarılı kimi zaman ise başarısız olarak yapılan bir şeydir. Nesneleştirilenin, bilme konusu yapılanın bilen tarafından zihindeki bir bağlantı kurulmasını ve bilginin ne olduğunu kanıtlamayı zorlaştırır. Ancak gerçek şeyler bilgi nesnesi yapılabilir” dedi.

“VARLIK VE BİLGİ”Yİ ANLATILACAK

CKM Felsefe Seminerleri'nin gelecek haftaki programında ise Doç. Dr. Muttalip Özcan, 'Eskiçağda Varlık ve Bilgi Sorunu' başlıklı seminer gerçekleştirecek. Varlık ve bilgi kavramlarına ilkçağ filozoflarının gözlerinden bakılacağı seminerde günümüzdeki felsefi tartışmalara da değinilecek.

Kadıköy Belediyesi ve Maltepe Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleşen felsefe seminerlerinin etkinlik takvimi ise şöyle;

21 Ekim- Doç. Dr. Muttalip Özcan - 'Eskiçağda Varlık ve Bilgi Sorunu'

4 Kasım- Prof. Dr. Harun Tepe - 'Bilgi Sorunlarına Ontolojik Yaklaşım'

11 Kasım- Prof. Dr. Yusuf Örnek - 'Martin Heidegger: Bitmeyen Varlık Sorgulaması'

18 Kasım- Doç. Dr. Ahu Tunçel - 'Demokrasinin Ontolojisi'

25 Kasım- Prof. Dr. Zekiye Kutlusoy - 'Bilginin Neliği Üzerine'

2 Aralık- Dr. Kaan Özkan - 'Deneyimlenen Varlık'

9 Aralık- Doç. Dr. Kurtul Gülenç - 'İnançlar ve Gerekçeler: Din, Bilim ve Aydınlanma'

16 Aralık- Doç. Dr. Uğur Ekren - 'Yeniçağda Bilgi Sorunu'

23 Aralık- Prof. Dr. Abdullah Kaygı - 'Varlık Tarzları ve Bilgi Çeşitleri'