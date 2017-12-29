Biletlere kazınmış umutlar: Milli Piyango…

Khalkedon Meydanı’nda uzun yıllardır Milli Piyango bileti satan Kadıköylü Dinçay Güneysu, “Biletler yalnızca basit bir kağıt parçası değil, insanların dişinden tırnağından arttırarak aldıkları umutların belgeleri” diyor

Çeyrek, yarım, tam… Normal zamanda matematiğe ait ifadeler olmaktan öteye gidemeyecek bu sözcükler yine her yılbaşında olduğu gibi bu yıl da kulağımıza çalınmaya başladı. Kadıköy, her ne kadar beyazlara bürünememiş olsa da Tarihi Çarşı’yı dört bir koldan sarmalayan Milli Piyango heyecanı, yeni yılın iyiden iyiye geldiğini hissettirmeye yetiyor. Çarşıda yapacağınız kısa bir gezinti sırasında soğuktan üşeyen ama yüzünden gülümsemesi eksik olmayan onlarca seyyar bilet satıcısına rastlamanız ve büyük umutlarla bilet(ler)ini alan yüzlerce vatandaşla göz göze gelmeniz mümkün. Sonuç olarak 61 milyon liralık büyük yılbaşı ikramiyesi söz konusu. Büyük ikramiyenin yanı sıra yılbaşı özel çekilişinin ikinci büyük ikramiyesi bu yıl 10 milyon lira olarak belirlendi. Yılbaşının küçük ikramiyeleri (!) arasında ise 5 milyon, 2 milyon, 1 milyon ve 500 bin lira var. Bilet fiyaları ise geçtiğimiz yılla aynı. Tam bilet 60, yarım 30, çeyrek ise 15 liraya alıcı buluyor. Gazete Kadıköy olarak Milli Piyango heyecanına yerinde tanık olalım dedik ve tarihi Kadıköy Çarşısı’na doğru bir gezintiye çıktık. Gezintimiz sırasında Khalekodon Meydanı’nda uzun yıllardır seyyar bilet satışı yapan Kadıköylü Dinçay Güneysu’ya rastladık. Tam 8 defa büyük ikramiye kazandırdığını belirten Güneysu’nun ağzından büyük ikramiyeyi, insanların umutlarını ve piyangoculuğu dinledik.

“BİZLER BİRER BARMENİZ”

Güneysu, doğma büyüme bir Kadıköylü. Haydarpaşa Lisesi’nde öğrenim gören Güneysu, babasının vefatından sonra aile ekonomisine destek olmak için biletçilik yapmaya başlamış. 80’lerde bayi olarak piyangoculuk yapan Güneysu, 90’dan beri de Kalkedon Meydanı’nda seyyar bilet satıyor. Yıllardan beri pek çok insanın derdine, üzünütüsüne ortak olan ve onlara umut kapılarını aralayan Güneysu, “Bizler burada birer barmeniz. İnsanlar nasıl bir bara gider, barmene derdini tasasını anlatırsa bizler de o vazifeyi görüyoruz. Dişinden tırnağından arttırıp büyük umutlarla bilet almaya gelen binlerce insan var. Yılbaşı ikramiyesinin de ayrı bir cezbediciliği var. Çünkü ödül çok büyük. Yabancı insanlar bayi arıyorlar. Fakat semti bilen insanlar, bizim gibi seyyar biletçileri tercih ediyor. Bir zaman sonra bizler de sabit bayi gibi oluyoruz. Çünkü herkesin tezgahını açıp, biletini sattığı yer belli.” diye konuştu.

“ÇAREYİ PİYANGODA ARIYORLAR”

Vatandaşın yoğun bir şekilde bilet aldığını belirten Güneysu, “Biletleri bitirdik. Elimde sadece yüze yakın bilet kaldı. Onları da pazar gününe dek bitiririm. Günde ortalama 100 ila 200 arasında bilet satıyorum. Hafta sonu bu sayı daha da artıyor. Bu durum daha çok havanın iyi olmasıyla alakalı. Bir yağmur yağdı mı ya da hava buz gibi soğuk oldu mu pek fazla bilet alan da olmuyor (gülüyor). İnsanlar eski alışkanlıklarını terk etmiyorlar. Halen birçok insan karışık, onlu ve çapraz seri olarak çoklu alımlar yapıyor. Çünkü insanlar kazanmak, şanslarını arttırmak istiyorlar ve bunu da yılın en çok ikramiye veren zamanı yılbaşında yapıyorlar. Yıl boyunca tek bir bilet almayan insanlar bile yılbaşı ikramiyesini duyunca birden onlarca bilet almaya başlıyor. Akrabası için eş dost için de emanet olarak bir tane bilet alan da birçok insan var. İnsanlar, ülkede çok fazla ümit kalmadığı için çareyi piyangoda arıyorlar. Zaten birçoğu da ‘aman ya çeker giderim buradan’ düşüncesiyle bilet alıyor.” dedi.

“VATANDAŞ ÇEYREK BİLET ALIYOR”

Vatandaşın daha çok çeyrek bilet aldığını belirten Güneysu, bu durumun sebebini ise şöyle anlatıyor: “Aslında çeyreğin ucuzluğundan ziyade büyük ikramiye çeyreğe çıkar düşüncesiyle bu alımı yapıyorlar. Milli Piyango İdaresi yüzde 5 tam, yüzde 10 yarım ve yüzde 85 çeyrek basıyor. Durum böyle olunca da insanlar, büyük ikramiyenin çıkma olasılığı yüzde 85 olan çeyreği tercih ediyorlar.”

“ÇEKİLİŞLER KADIKÖY’E ÇIKAR ”

“İnsanlar Kadıköy’ün uğurlu olduğuna inanıyor” diyen Güneysu, “Vatandaş ya Kadıköy’den ya da Bahçekapı’dan biletlerini alıyor. Milli Piyango’nun Anadolu Yakası’nda bir tek Kadıköy’de şubesi var. Avrupa Yakası’nda ise Bahçekapı, Galatasaray ve Aksaray’da şubeler var. Bu da insanları Kadıköy’e doğru cezbediyor. Çekilişlerin büyük bir kısmı da zaten Kadıköy’e çıkar.” dedi.

“PİYANGO, ÇEKENİN KISMETİDİR”

“Piyango, bileti çekenin kısmetidir, satanın kısmeti değildir” diyen Güneysu, “Bilet şuradan satılmış buradan çıkmış gibi bir mantık yok. Çıkmıyorsa eğer o insanın kısmetidir. Bileti aldığın yeri değiştirdiğin zaman çıkacak diye bir şey yoktur. Kısmetinde varsa eğer Antalya’dan da alsan Rize’den de alsan çıkar. Böyle körü körüne bazı merkezlere inanıp kuyruğa girilmesini anlamsız buluyorum. Paylaşarak çoğalacağız. Piyangodan çıkan ikramiye için çoğu kişi ‘uğursuz geldi’ ya da ‘parası yaramadı’ diyor. Eğer büyük ikramiyeyi kazanıp da insanları sevindirmezseniz, yardım etmezseniz bu olmaz. Çünkü işin temelinde bu var. Haydan gelen parayı biraz eş dost ile değerlendireceksin ki para huya gitmesin” şeklinde konuştu.

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