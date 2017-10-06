Berkant Akgürgen anıldı

Beş yıl önce akciğer kanseri sebebiyle aramızdan ayrılan Samanyolu şarkısının yaratıcısı Berkant Akgürgen, mezarı başında anıldı

Akciğer kanseri nedeniyle hayata veda eden ünlü sanatçı Berkant’ın vefatından bu yana 5 yıl geçti. Her yıl olduğu gibi bu yıl da sanatçının ailesi, sevenleri ve dostları bir araya gelerek Berkant Akgürgen’i andı. Karacaahmet Mezarlığı’nda düzenlenen anmaya Erol Büyükburç’un kızı Evren Büyükburç, Cem Karaca’nın eşi İlkim Karaca gibi ünlü isimler de katıldı.

Gazetemize konuşan Berkant Akgürgen’in eşi Engin Akgürgen, “ 37 yıllık hayat arkadaşımdı, evlendiğimizden beri Kadıköy’deyiz. Eşim Ankaralıdır. Kadıköy’de bir sokağa isminin verilmesini istiyorum” diye konuştu.

1938 yılında Ankara'da doğan Berkant Akgürgen, ortaöğrenim yıllarında müzik dünyasına adım attı. Müzik tutkusu mızıka ile başladı, piyanoyla devam etti. Yatılı liseden mezun olduğunda, ilk kez 19 yaşında çıktı sahneye. Bir düğün salonunda “Üstün Poyrazoğlu Orkestrası” ile buluştu müzikseverlerle. Aynı yıl kurduğu “Jüpiter Kenteti” adlı müzik topluluğu ile gece kulüplerinde çalıştı. Hemen ardından TRT Ankara Radyosu'nda program yapmaya başladı ve ilk plağını 1964 yılında çıkardı. 1967 yılına gelindiğinde, Samanyolu adlı şarkısı onu zirveye taşıdı ve o şarkıyla Türkiye'de platin plak alan ilk albüme imza attı. Beste ve şarkı sözü uyarlaması yazarlığı da yapan sanatçı çeşitli filmlerde de rol aldı.