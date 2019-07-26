Belediyeler sürdürülebilir kentler için birlikte çalışacak

Küresel gündemler ile belediyeler buluştu; Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Ağı kuruldu

Yerel İzleme, Araştırma ve Uygulamalar Derneği (Yereliz), Türkiye’nin farklı bölgelerinden 20 belediyenin katılımıyla belediyeler için “Stratejik Plan ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Eğitimi” gerçekleştirdi.

Kadıköy Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen eğitimde 2 gün boyunca katılımcılar, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin yerelleşmesi konusunda yoğun bir çalışma yaptı. İzmir Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü ve Bursa Göksu Belediye Başkanı Mustafa Işık’ın da katıldığı eğitimde belediyeler deneyim ve birikimlerini paylaştı.

İki gün süren programın ilk gününde çerçeve sunumunu Yerel Yönetişimde Rezilyans Projesi (RESLOG) ulusal proje yöneticisi Sinan Özden yaptı. Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Protokolü’nü imzalayan 20 belediyeyi kapsayan eğitimde, belediyelerden iyi örneklerin sunumları yer aldı.

Nilüfer Belediyesi’nden Stratejik Yönetim ve Planlama Büro Sorumlusu Aslıhan Çöpoğlu’nun “Stratejik Planlama Süreci”, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye İletişim Koordinatörü Faik Uyanık’ın “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Nedir? Yerelleştirilmeleri Neden Önemlidir?”, Maltepe Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürü Bahadır Keşan’ın “Maltepe Belediyesi Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Araştırma Raporu”, EkoIQ dergisinden Barış Doğru’nun “Sürdürülebilir Kentler İçin Stratejik Planlama” sunumlarını yaptığı eğitimde Kadıköy Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürü Can Akbal da, “Kadıköy Belediyesi ‘Anlat Kadıköy’ & Entegre Raporu” sunumunu yaptı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin temsilen eğitime katılan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan danışmanı Ruhisu Can Al, "Sürdürülebilir Kalkınma Yolculuğu" sunumuyla, sürdürülebilirlik bakış açısının kentlerin kurumsallaşması ve gelişimine yaptığı katkıları katılımcılarla paylaştı.

Yerel İzleme Araştırma ve Uygulamalar Derneği’nden Evren Barış Yavuz, İkbal Polat ve Simten Birsöz’ün Stratejik Plan Sürecini destekleyici sunumlar yaptığı eğitimin ikinci gününde “Sürdürülebilirlik ve yerelleşme” başlığı altında bir atölye çalışması yapıldı. Atölyede iklim krizi, yoksulluk, eşitsizlik gibi küresel meselelere belediyelerin kurumsal kaynaklarını ve yapılarını güçlendirmesi gerekliliği vurgulandı.

SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL GELİŞİM AĞI KURULDU

Yapılan sunumlar ve atölye çalışmalarıyla tamamlanan eğitimin ilk çıktısı ise “Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Ağı” oldu. Belediyelerin, iletişim, paylaşım ve iş birliğini içeren ve Türkiye’de alanında bir ilk olan Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Ağı’nın, ilk sekretaryasını İzmir Büyükşehir Belediyesi üstlenirken, ağa dâhil olan belediyeler, iş birliklerini daha ileriye taşıyacaklarını ilan etti.

HANGİ BELEDİYELER İMZA ATTI?

Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Ağı’na dahil olan belediyeler şöyle: İzmir Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Van Büyükşehir Belediyesi, Kars Belediyesi, Siirt Belediyesi, Şanlıurfa Ceylanpınar Belediyesi, Bursa Gürsu Belediyesi, Eskişehir Tepebaşı Belediyesi, Zonguldak Çaycuma Belediyesi, Rize Fındıklı Belediyesi, Muğla Fethiye Belediyesi, Mardin Büyükşehir Belediyesi, İzmir Çiğli Belediyesi, İzmir Konak Belediyesi, Denizli Acıpayam Belediyesi, Giresun Espiye Belediyesi, Adıyaman Gölbaşı, Bursa Nilüfer Belediyesi. Ağa İstanbul’dan Kadıköy, Küçükçekmece, Sultanbeyli, Avcılar, Maltepe Belediyeleri dahil oldu.