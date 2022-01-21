Belediyeden yarıyıl şenliği

Kadıköy Belediyesi, yarıyıl tatilinde çocuklar için atölyelerden, çocuk oyunlarına, konserlerden, gösterilere birbirinden renkli etkinliklerle dolu bir şenlik hazırladı. Çocuklar ve ailelerinin katılabileceği şenlik 22 Ocak – 6 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek

Kadıköy Belediyesi, bu hafta yarıyıl tatiline girecek çocuklar için kültür merkezlerinde, “Çocuklar Yarıyıl Şenliğinde Buluşuyor” sloganıyla birbirinden renkli etkinlikler düzenliyor.

BİRBİRİNDEN RENKLİ ETKİNLİKLER ÇOCUKLARI BEKLİYOR

Yarıyıl şenliğinde, her yaş grubu çocuk için birbirinden eğlenceli atölyeler, tiyatro oyunları, film gösterimleri ile dolu etkinlikler yer alıyor. Çocuklar bir yandan masal, karikatür, dans, resim, kukla, kartondan ve keçeden oyuncak yapımı gibi atölyelerde eğlenip, bir yandan da hukukun ne olduğunu, kime, neden, ne zaman gerektiğini öğrenecek, hayvanların ve robotların hakları olup olmadığı üzerine kafa yoracak, iklim krizine karşı sorumluluklarının ne olduğunu tartışacak.

Şenlik programında atölyelerin yanı sıra kısa animasyon filmler, konserler ve illüzyon gösterileri gibi her günü farklı aktivitelerle dolu bir program çocuklar için hazırlandı.

Etkinlikler, Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi (HKÇKM), Kozyatağı Kültür Merkezi (KKM), Caddebostan Kültür Merkezi (CKM) ve Barış Manço Kültür Merkezi’inde (BMKM) 22 Ocak – 6 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek.

Yarıyıl şenliği, HKÇKM’nin 4’üncü yıldönümü kutlamasıyla açılışını yapacak. Program Şef Özgür Günay yönetiminde Gençlik Sanat Merkezi Orkestrası’nın alacağı sahne ile başlayacak ve Latin Dans Yıldızları gösterisi ile son bulacak. Programlar, 22 Ocak Cumartesi, saat 19.00’da HKÇKM’de ücretsiz olarak izlenebilir.

ÇOCUKLAR İÇİN KİTAP GÜNLERİ

Sekizinci yılına giren Çocuk Kitap Günleri de şenlik kapsamında düzenleniyor. KKM’de 26 Ocak’ta başlayacak ve Türkiye’nin önde gelen birçok yayınevinin çocuk kitaplarıyla katılım sağlayacağı Çocuk Kitap Günleri 30 Ocak’a kadar devam edecek.

KATILIM İÇİN

Yoğun talep nedeniyle ücretsiz olan etkinliklere katılım için etkinlik tarihinden 5 gün önce HKÇKM’nin 02163572837 ve KKM’nin 02166580014 numaralı telefonlarından rezervasyon yaptırmak gerekiyor. Özel tiyatro gruplarının birbirinden renkli öğretici ve eğlendirici programlarına ise online bilet satış sayfalarından bilet temin ederek katılım sağlamak mümkün. Programalara, Kadıköy Belediyesi’nin web sayfasından ulaşılabilir.