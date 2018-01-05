Belediyeden öğrenci projelerine destek

Kadıköy Belediyesi ile Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi arasında “Sanat ve tasarım çalışmaları işbirliği protokolü” imzalandı. Öğrencilerin sanat ve tasarım çalışmalarını desteklemeyi amaçlayan protokol gereği Kadıköy ile ilgili çalışma yapan öğrencilerin çalışmaları Kadıköy Belediyesi tarafından satın alınacak

Kadıköy Belediyesi ile Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi arasında ilki 2016 yılında yapılan “Sanat ve tasarım çalışmaları işbirliği protokolü” yenilendi.

Kadıköy Belediyesi ve Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi işbirliğinin sağlanarak öğrencilerin Kadıköy’e yönelik sanat ve tasarım çalışmaları yapmasını desteklemeyi hedefleyen protokole göre; Marmara GSF’de eğitim gören öğrencilerin Kadıköy için yapacağı sanat ve tasarım çalışmaları desteklenecek. Öğrencilerin Kadıköy’e yönelik sanat ve tasarım çalışmaları yapmasını desteklemeği amaçlayan protokol 2018 yılında yeniden imzalandı.

Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu ile Marmara Üniversitesi Rektörlüğü adına Dekan Prof. Dr. İnci Deniz Ilgın arasında imzalanan protokole göre Güzel Sanatlar Fakültesi’ndeki 12 bölümün öğrencileri Kadıköy temalı çalışmalar yapacak.

Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu protokole ilişkin şunları söyledi: “Yerel yönetimlerin üniversitelerle ortak çalışması hem üniversitelerin hem de yerel yönetimlerin güçlenmesi için önem taşıyor. Biz iki yıl önce güzel bir adım attık, hedefimiz bu ilişkinin diğer yerel yönetimler ve üniversitelerde yaygınlaşması.”

Protokol kapsamında öğrenciler tarafından yapılacak sanat ve tasarım çalışmaları, oluşturulacak “Seçici Kurul” tarafından belirlenecek. Seçici Kurul ise üniversitenin belirleyeceği 2 öğretim üyesi (Biri GSF Dekanı) ile Kadıköy Belediyesi’nin belirleyeceği 3 üye olmak üzere 5 kişiden oluşacak. Seçici kurul tarafından belirlenen eserler için Kadıköy Belediyesi öğrencilere telif hakkı ödeyecek.

Kadıköy’ün tarihi, kültürel, sosyal, kentsel niteliklerini ön plana çıkaran eserlerin değerlendirmeye alınacağı protokol gereği seçilen tüm sanat ve tasarım çalışmaları Kadıköy Belediyesi’nin uygun göreceği platformlarda tanıtılacak. Güzel Sanatlar Fakültesi de Kadıköy Belediyesi ile yapılacak sanat ve tasarım çalışmalarının fakülte bünyesindeki süreçlerini planlayıp yürütmek, duyuru yapmak gibi faaliyetleri yürütecek.

Kadıköy Belediyesi 2016 yılında yaptığı protokol kapsamında Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin 5 kartpostal ve grafik tasarımı, 4 takvim ve grafik tasarımı, 2 tekstil tasarımı ile 2 heykelini satın almıştı.