Belediyeden karanfil jesti

Kadıköy Belediyesi mezarlık ziyareti yapanlara karanfil dağıtıyor

Kadıköy Belediyesi Ramazan Bayramı nedeniyle kabir ziyareti yapan yurttaşlara karanfil dağıtıyor.

Sahrayıcedit Mezarlığı önünde belediye çalışanları tarafından dağıtılan karanfillere kabir ziyareti yapan Kadıköylüler büyük ilgi gösterdi.

Mezarlık önünde stand açan belediye çalşanları kabir ziyaretinde bulnanlara, karanfil yanında su ve şeker ikram ediyor. Karanfil dağıtımı arife ve bayramın birinci günü olmak üzere iki gün boyunca sürecek.

Sosyal medyadan belediyenin karanfil dağıttığını yazan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı şu mesajı paylaştı: “Bayramlarda en büyük hüznümüz hasretle andıklarımızın yanımızda olamayışıdır. Sahrayıcedit Mezarlığı önünde çalışma arkadaşlarımız iki gün boyunca kabir ziyaretiniz öncesi karanfil dağıtımında bulunuyor. Sevdiklerinizle huzurlu, uzun bayramlar yaşamanız dileğiyle.”