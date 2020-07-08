Haftalık Bağımsız Gazete 08 Temmuz 2020
Sağlık
COVID-19 Antikor Testleri Hakkında Merak Edilenler
COVID-19 Antikor Testleri Hakkında Merak Edilenler
Yaşam
Kadıköy Meydanı için yarışma!
Kadıköy Meydanı için yarışma!
Kültür Sanat
Nazım'ın 5 yeni şiiri çıktı
Nazım'ın 5 yeni şiiri çıktı
Edebiyat Hayatından Hatırlamalar
Márquez: İyi kalpli Eréndira
Márquez: İyi kalpli Eréndira

Belediye kapılarını aşka açıyor

Kadıköy Belediyesi, yeni korona virüs tedbirleri kapsamında ertelenen, sosyal mesafe kuralları nedeniyle hayallerindeki töreni yapamayan, uygun salon bulmakta zorlanan çiftler için belediyenin bahçesini nikâhlara açtı

Belediye kapılarını aşka açıyor
GazeteKadıköy

Yeni korona virüs tedbirleri kapsamında Kadıköy’de nikâhlar iki şahit ve birinci dereceden yakınların katılımı ile törensiz olarak kıyılıyordu. Normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte, Kadıköy Hasanpaşa’da bulunan belediye binasının bahçesi törenlere uygun olarak düzenlendi.

Belediyeye daha önce evlilik başvurusu yaparak gün alan çiftlerin bir kısmının törenleri belediye bahçesine taşındı. Nikâh törenleri için yeniden düzenlenen bahçeye nikâh masası, tak, sandalyeler ve güneşlikler yerleştirildi.

Sandalyeler sosyal mesafe kurallarına uygun olarak düzenlendi. Özel olarak süslenen belediye bahçesinde hafta sonları birer saatlik aralıklarla nikâh kıyılacak. Törenlere 150 kişilik davetli kabul edilebilecek.

Etiketler; #nikah töreni #belediye bahçesi
İlgili Galeriler
Kadıköy'de Plak Günleri
Kadıköy'de Plak Günleri
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.