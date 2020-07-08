Belediye kapılarını aşka açıyor

Kadıköy Belediyesi, yeni korona virüs tedbirleri kapsamında ertelenen, sosyal mesafe kuralları nedeniyle hayallerindeki töreni yapamayan, uygun salon bulmakta zorlanan çiftler için belediyenin bahçesini nikâhlara açtı

Yeni korona virüs tedbirleri kapsamında Kadıköy’de nikâhlar iki şahit ve birinci dereceden yakınların katılımı ile törensiz olarak kıyılıyordu. Normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte, Kadıköy Hasanpaşa’da bulunan belediye binasının bahçesi törenlere uygun olarak düzenlendi.

Belediyeye daha önce evlilik başvurusu yaparak gün alan çiftlerin bir kısmının törenleri belediye bahçesine taşındı. Nikâh törenleri için yeniden düzenlenen bahçeye nikâh masası, tak, sandalyeler ve güneşlikler yerleştirildi.

Sandalyeler sosyal mesafe kurallarına uygun olarak düzenlendi. Özel olarak süslenen belediye bahçesinde hafta sonları birer saatlik aralıklarla nikâh kıyılacak. Törenlere 150 kişilik davetli kabul edilebilecek.