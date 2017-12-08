Haftalık Bağımsız Gazete 08 Aralık 2017
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Belediye, Engelsiz Yaşam Fuarı’ndaydı

İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleşen “Engelsiz Yaşam Fuarı EYAF 2017”ye Kadıköy Belediyesi bu yıl 8. kez katıldı

Belediye, Engelsiz Yaşam Fuarı’ndaydı
GazeteKadıköy

Engelli ve bakıma muhtaç kişilerin ihtiyaç duydukları teknolojik ürünlerin sergilendiği Engelsiz Yaşam Fuarı (EYAFEXPO), 30 Kasım – 3 Aralık 2017 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Yaşlı ve bakıma muhtaç kişilerin kendileri için gerekli olan ürün, teknoloji ve hizmetlere daha kolay ulaşmalarını sağlamayı hedefleyen fuar 10 yıldır yapılıyor. Alanla ilgili çalışma yürüten kamu kurumları, siyasi partiler, çeşitli sivil toplum kuruluşları, yurtdışı ve yurtiçi medikal firmaları, insan kaynakları danışmanlık firmaları, operatör firmaları, belediyeler ve üniversitelerin katıldığı fuara bu yıl farklı ülkelerden 100’ü aşkın kurum ve kuruluş katıldı.

Engelliler için otobüs, tekerlekli sandalye, görme engelli tableti, işitme cihazları, eğitim araçları gibi pek çok ürünün sergilendiği fuara Kadıköy Belediyesi sekizinci kez katılıyor.

Kadıköy Belediyesi standında, Engelsiz Sosyal Hizmet Merkezi tarafından yapılan çalışma ve hizmetler tanıtıldı ve engelli farkındalığına yönelik empati çalışmalarına yer verildi.

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