Beklenen kurslar açılıyor!

Kadıköy Belediyesi Sosyal Hizmet Merkezleri’nin, hobi, kişisel gelişim ve meslek edindirme kurslarına başvurular başladı

Kadıköy Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından, her yıl Sosyal Hizmet Merkezleri’nde düzenlenen hobi, kişisel gelişim ve meslek edindirme kurslarına başvurular başladı. 30 ayrı kursa katılmak için tek koşul Kadıköy’de ikamet ediyor olmak.

Kadıköy Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı Rasimpaşa Sosyal Hizmet Merkezi, Kuşdili Sosyal Hizmet Merkezi, Hasanpaşa Sosyal Hizmet Merkezi, Yeldeğirmeni Sosyal Hizmet Merkezi ve Koşuyolu Engelsiz Sosyal Hizmet Merkezi olmak üzere toplam 5 merkezde süren kursların tümü ücretsiz.

İşaret dilinden, Fransızcaya, senaryo yazarlığından, el nakışına, model gemi yapımından,fotoğrafçılığa, aşçı yardımcılığından grafik animasyona pek çok alanda gerçekleşecek kursların süreleri türlerine göre değişiyor. Kurslara başvuru için son tarih 22 Eylül.

Her yıl binin üzerinde yurttaşın faydalandığı kursların bazıları Halk Eğitim Merkezleri’nin desteği ile yürütülüyor ve eğitim sonrasında kursiyerlere Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika veriliyor.

ENGELSİZ KURSLAR

Kadıköy Belediyesi’nin Koşuyolu’ndaki Engelsiz Sosyal Hizmet Merkezi’nde de her yıl, başvurular doğrultusunda, farklı alanlarda engellilere yönelik eğitim / kurs / atölye çalışmaları yapılıyor.

Engelsiz Sosyal Hizmet Merkezi 2019 - 2020 döneminde de aldığı başvurular temelinde fotoğrafçılık, resim, ritim, drama, spor, el sanatları, müzik, bilgisayar branşlarında gruplar oluşturulacak. Ayrıca farklı gelişen çocuklara yönelik 3-6 yaş oyun grupları olacak.

YENİ DÖNEM EĞİTİMLER

Rasimpaşa Sosyal Hizmet Merkezi

İspanyolca A1 / A2

Senaryo Yazarlığı

Kısa Film Yapımı

Adres: Rasimpaşa Mahallesi İskele Sokak No:2 Kadıköy

Tel: 02163491189 – 02164182175 – 05301531615

Yeldeğirmeni Sosyal Hizmet Merkezi

Bilgisayar İşletmenliği

İtalyanca A1

İngilizce

Grafik Tasarım

Temel Fotoğrafçılık

Adres: Rasimpaşa Mahallesi Uzunhafız Sokak No:100/1 Kadıköy

Tel: 0216 4143186

Kuşdili Sosyal Hizmet Merkezi

Fransızca

El Nakışı

Senaryo Yazarlığı

İşaret Dili

İletişim Yöntem ve Teknikleri

Drama

Resim

Fotoğrafçılık

Aşçılık

Pastacılık

Dans

Tezhip/Minyatür

Adres: Osmanağa Mah. Hasırcıbaşı Cad. No:2 Kadıköy

Tel: 0216 3496167

Hasanpaşa Sosyal Hizmet Merkezi

Cilt Bakımı ve Makyaj

İngilizce

Biçki-Dikiş

Makine Nakışı

Model Gemi Yapımı

Temel Bilgisayar

Ofis Kullanımı

Adres: Hasanpaşa Mah. Uzunçayır Cad. No:24 Kadıköy

Tel: 02165459691

KADINLAR BİRLİKTE GÜÇLÜ

Kadıköy Belediyesi meslek edindirme ve hobi kursları yanı sıra Rasimpaşa Sosyal Hizmet Merkezinde kadınları güçlendirmeye yönelik atölyeler yapılacak. Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı, Kadın Sağlığı, Flört Şiddeti Farkındalık Atölyesi ve Okuma Kulübü atölyeleri yıl boyunca sürecek.

Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı

Kadıköy Belediyesi ve Kadının İnsan Hakları –Yeni Çözümler Derneği işbirliği ile yapılan Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı Ekim ayında başlayacak ve yeni gruplarla yıl boyu sürecek.

Kadınların ulusal ve uluslararası düzeyde yazılı ve sözlü yasal haklarını öğrenip bilinçlenmesini amaçlayan Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı (KİHEP), katılımcıların cinsiyet ayrımcılığı ve kadının insan hakları ihlalleri konusunda bilinçlenmelerini sağlamayı amaçlıyor. Haftada bir olmak üzere, toplam 16 grup çalışmasından oluşan Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı (KİHEP) Kadının İnsan Hakları, Anayasal, ekonomik, medeni, doğurganlık ve cinsel haklar, kadına yönelik şiddetle mücadele, iletişim, toplumsal cinsiyet, kadın ve siyaset, kadın hareketi ve kadın örgütlenmesi gibi başlıkları içeriyor.

Kadın Sağlığı Eğitim Programı

Rasimpaşa Sosyal Hizmet Merkezinde yıl boyu sürecek eğitimlerden bir diğeri Kadın Sağlığı Eğitim Programı. Kadınların bedenlerini tanımasını sağlamak, temizlik, beslenme ve doğurganlık konusunda bilinçlendirmeyi amaçlayan eğitimlerde aynı zamanda kadınlar haklarını öğrenme ve kamu hizmetlerinden yararlanma konusunda desteklenecek.

Flört Şiddeti Farkındalık Atölyesi

Toplumsal cinsiyet, şiddet türleri ve güvenli ilişki kavramları üzerinden; toplumsal algıların tartışmaya açıldığı doğru bildiğimiz inanışların sorgulandığı Flört Şiddeti Farkındalık Atölyesi en fazla 15 kişiden oluşuyor. Lise ve üniversite öğrencilerini hedefleyen atölye iki yıldır yoğun ilgi görüyor.

Okuma Kulübü

Merkezde Ekim ayında başlayacak bir diğer faaliyet Okuma Kulübü. Her ay yeni gruplarla sürecek okuma atölyesinde İstanbul Üniversitesi İspanyol Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı öğretim üyeleri ile “Latin Amerika Edebiyatlarından Derlenen Kısa öykü Seçkileriyle Okuma Kulübü” projesi gerçekleştirilecek. Projede İspanyol ve Latin Amerika edebiyatlarından derlenen kısa öykü seçkileriyle her ay bir öykü okunacak ve bunun üzerine dönem, yazar ve eserin tartışılacağı bir atölye yapılacak.

Adres: Rasimpaşa Mahallesi İskele Sokak No:2 Kadıköy

Tel: 02163491189 – 02164182175 – 05301531615