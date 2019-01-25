Bedia Muvahhit Sokak renklendi

Kadıköy Belediyesi, Türk sinemasının ilk kadın oyuncularından Bedia Muvahhit anısına Osmanağa Mahallesi’nde adının verildiği sokağı düzenledi

Kadıköy Belediyesi’nin “Yaşayan Sokaklar Projesi” kapsamında edebiyat ve sanat dünyamıza damga vuran isimleri ve eserleri yaşadıkları yerlerde anımsatmayı amaçlayan çalışma, bu kez Bedia Muvahhit için yapıldı.

Sanatçının ölüm yıldönümü olan 20 Ocak öncesi Osmanağa Mahallesi Bedia Muvahhit sokakta düzenlemeler yapıldı.

Sokağın merdivenleri gökkuşağı renklerine boyandı.

Oturma basamaklarına ahşap kaplandı ve alanı çevreleyen bahçe duvarları yenilenerek mahalleye bir açık alan gösteri sahnesi yapıldı.

Sokakta yenilenen bahçe çitlerine de Türk sinemasının unutulmaz filmleri ve repliklerini içeren panolar asılarak Yeşilçam temalı sabit sergi alanı oluşturuldu.

Sokakta bulunan ağaçlar da Sadri Alışık’tan, Zeki Alasya’ya, Gülçen Bubikoğlu’ndan Adile Naşit’e Türk sinema ve tiyatrosunun ünlü isimlerinin fotoğraflarının basılı olduğu fenerlerle süslendi.

BEDİA MUVAHHİT KİMDİR?

Asıl adı Emine Bedia Şekip olan Bedia Muavvit, 16 Ocak 1897’de İstanbul’da dünyaya geldi. Varlıklı ve nüfuzlu bir ailenin çocuğuydu. Babası hukukçu olan Bedia Muvahhit, babasının ölümünden sonra Moda’da oturdu. Kadıköy Terakki Mektebi ve ardından Notre Dame De Sion Lisesi’nde okuyan Muvahhit, telefon Şirketi’nde çalışan ilk kadınlardan biri oldu. 1921’de Erenköy Kız Lisesi’nde Fransızca öğretmenliğine başladı.

1914’te kurulan Darülbedayi’ye giren sanatçı 1918 yılında Ahmet Refet Muvahhit ile evlendi. İlk filmi, 1923 yılında Muhsin Ertuğrul’un teklifiyle başladığı Halide Edip Adıvar’ın Ateşten Gömlek romanından sinemaya uyarlanan filmde canlandırdığı Ayşe karakteri ile Türk sinemasının ilk kadın oyuncularından biri oldu.

Sinemaya adım atışını bir röportajında şöyle anlatmıştı: “1923’te ben Muvahhid’le yeni evlenmiştim. Halide Edip Hanım’ın Ateşten Gömlek romanını filme almak istemişler. Halide Edip Hanım da “bu rolü ancak bir Türk kadını oynayabilir” demiş. Muhsin Ertuğrul benim de Muvahhid’in de iyi arkadaşımızdı. Geldi. Muvahhid’e “karın oynar mı” dedi. Ben çok sevindim, filmde oynamak o zaman hiç beklemediğim bir şeydi. Birdenbire peki, dedim, filmi çevirdik.”

Bu filmde başrolleri oynayan Bedia Muvahhit ve Neyyire Neyir, Türkiye sinemasının ilk iki Müslüman kadın sinema oyuncuları olarak tarihe geçti.

Sanat yaşamı boyunca 200’ün üzerinde oyunda ve sayısız sinema filminde rol alan sanatçı 1975 yılında Şehir Tiyatroları’ndan emekli oldu. 1987 yılında ise Devlet Sanatçısı unvanını aldı. Bedia Muvahhit, 20 Ocak 1994’te yaşamını yitirdi.