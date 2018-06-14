Bayram tatilinde yakın yerler rotası

Bayram tatilinde İstanbul’dan uzaklaşmadan doğayı, tarihi ve kültürel zenginlikleri birarada gezip görebileceğiniz tatil seçenekleri

Bayram tatilinde İstanbul’dan uzaklaşmadan doğayı, tarihi ve kültürel zenginlikleri birarada gezip görebileceğiniz tatil seçeneklerini sizler için derledik.

Tatil yapmak, metropolün trafiği, gürültüsü, stresinden biraz olsun uzaklaşmak mı istiyorsunuz? Yoğun iş yaşamınız uzun bir tatile fırsat vermiyor mu? Tatil yapacak fazla zamanınız mı yok? İşte size 9 günlük uzun bayram tatili fırsatı. Yazın son günlerinde bayram tatilinizi kentin gürültü, koşuşturmacası ve stresini arkanızda bırakarak geçireceğiniz, dilerseniz her gün başka bir tatil yerini gezip görebileceğiniz yakın tatil seçenekleri…

ADALARDA TATİL BİR BAŞKA

Binlerce yıllık geçmişi, hakkında anlatılagelen efsaneleriyle Adalar, masmavi denizin ortasında yemyeşil doğası ve tertemiz havasıyla İstanbul’un yanı başında… Burgazada, Kınalıada, Heybeliada ve Büyükada, halk plajları, tarihi mekânları, köşkleri, piknik alanları, muhteşem manzarasıyla günübirlik tatilciler için pek çok cazip imkân sunuyor. Kabataş, Kadıköy, Bostancı, Kartal gibi ilçelerden vapur ve motor seferleri bulunan Adalar’da konaklama için de seçenek çok.

DOĞAYA KAÇIŞ

Gebze’ye 8 kilometre mesafede olan Ballıkayalar Tabiat Parkı, Tavşanlı köyü yakınlarında yer alan ve Bakanlar Kurulu Kararı ile tescil edilen bir doğa harikası. Kanyon görünümlü, dar ve derin bir “Boğaz” olan park, I. Derece Doğal Sit Alanı. Vadinin yükseltisi kuzeyde ağız kesiminde 5-10 metre yükseklikte başlayıp, güneyde vadinin sonlarında, 80-100 metre yüksekliklere kadar ulaşıyor. Vadinin “Ballıkaya Dere” adı verilen bir akarsu tarafından yakın jeolojik geçmişte kireçtaşları içerisinde gömülerek açıldığı belirtiliyor. Derenin oluşturduğu ufak bir göl ise parkın güzellikleri arasında. Gebze’ye ulaştıktan sonra Tavşanlı Köyü halk otobüsleriyle köye ulaşılabiliyor. Hereke, Dilovası otobüsleri de Tavşanlı köyü yakınından geçiyor.



ŞEHRİN İÇİNDE İKİ VAHA

Önemli bir bölümü ormanlarla kaplı olan Beykoz ilçesinin iki önemli yerleşim birimi Riva ile Polonezköy, İstanbullular için bayram tatilinde gidip görülecek yakın tatil yerleri olarak tercih edilebilir. Denizi, plajıyla dikkat çeken Riva’nın doğal güzelliği ve sakinliğini de belirtmek gerek. Kadıköy’den 15F ve 15BK, 14M numaralı İETT hatları ve dolmuşla, Beykoz’dan 137 numaralı İETT otobüsleri ve dolmuşla Riva’ya gidilebiliyor. Otomobilinizle giderseniz Kavacık kavşağından itibaren Riva tabelalarını takip edebilirsiniz. İstanbulluların hafta sonu dinlenme ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayan mesire yerlerinden bir diğeri ise Polonezköy. Güzel manzarasıyla dikkat çeken Polonezköy, Kadıköy’den yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta. Doğayla iç içe köy tadında günübirlik tatil imkânı sunan beldeye Üsküdar’dan 15KÇ, Beykoz’dan 137 numaralı İETT otobüsleriyle gidilebiliyor.

ŞİLE’DE KARADENİZ TADI

Adını, halk arasında mercan köşk olarak bilinen mevsimlik çiçekli bir bitkiden alan Şile; Frig, Roma, Bizans, Selçuk ve Osmanlı imparatorluğu dönemlerinden bu yana varlığını sürdüren eski bir yerleşim merkezi. Karadeniz kıyısında, İstanbul’a yaklaşık 60 km uzaklıkta bulunan, sahip olduğu tabiat ve kültür varlıklarının zenginliğiyle turistik bir yer.

Tarihi kaleleri, Şile Feneri, Tarihi Kumbaba en bilinen kültürel ve turistik mekânları. Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali’ni de unutmamak gerek.

Şile’de bütçenize göre konaklayacak otel ve pansiyon sayısı da oldukça fazla. Ömerli istikametinden Şile yolundan ilçeye ulaşılırken, Üsküdar’dan Şile’ye otobüsler de kalkmakta. Şile'de gidilecek yerler arasında arasında popüler yerlerden biride Saklıgöl. Şile merkezine yaklaşık 8 km. mesafede, Kamandere Köyü sınırları içerisinde yer alan yapay baraj gölü muhteşem doğası ile sizi bekliyor.

YEŞİL VE MAVİNİN BULUŞMASI: AĞVA

Şile merkezinin dışında, ilçeye bağlı masmavi denizi ve kumsalları, yemyeşil doğasıyla özellikle yaz sezonunda günübirlik tatil yapmak isteyenler için biçilmiş kaftan. İki dere arasında kalan balıkçı koyu ilçenin en eski yerleşim merkezlerinden. Muhteşem manzarasıyla Göksu ve Yeşilçay derelerinin aşağı çığırları, Dudu bayırı tepesi, Kilimli falezleri, panaromik görüntü imkânı sunan doğal güzellikler. Aynı zamanda kum yürüyüşü yapılabilecek muhteşem kumsallara sahip olduğunu da belirtmek gerek. Hem sonbaharda hem de yaz sezonunda farklı bir güzelliğe bürünen Ağva’da otel ve pansiyon imkânları da geniş.

AVŞA’DA DENİZ KUM GÜNEŞ

Denizi, kumsalları, sakinliği, eğlence mekânları ve İstanbul’a yakınlığıyla günübirlik tatilcilerin ya da hafta sonunu tatil tadında geçirmek isteyenlerin favorisi Avşa. Balıkesir’in Marmara ilçesine bağlı yerleşim yeri olan Avşa yaklaşık 2 bin nüfuslu iken, turizm sezonunda bu sayının 100 bine kadar yükseldiği belirtiliyor. Tarihçi Strabon ve Plinus’un kitaplarına konu olan Marmara Denizi’ndeki Avşa Adası’na İstanbul’dan deniz otobüsüyle 2 buçuk saatte ulaşılıyor; her gün 2-3 deniz otobüsü tarifeli seferlerle tatilcileri Avşa’ya taşıyor. Ek seferler de düzenlenen Avşa’da apart otel veya pansiyonlar günlük ortalama 30 ile 100 TL’ye konaklama fırsatı sunuyor.

DOĞAYLA İÇİÇE: MAŞUKİYE

İstanbul’a 120, İzmit’e 20 kilometre mesafedeki Maşukiye yemyeşil doğası, yaz ve kış turizmine uygun özellikleriyle Kocaeli’nin turizm noktalarından biri. Sapanca gölünün kıyısında, Kartepe eteklerinde olması nedeniyle tüm mevsimlerin ayrı güzellikte yaşandığı bir yer. Kirazlı Yaylası görülecek yerler arasında. Yürüyüş yolları, çay bahçeleri, alabalık restoranları bakımından alternatif çok. Kuş sesleri ve şelalelerden akan su sesi eşliğinde yemek yeme imkânı bulabilirsiniz. Kiremitte alabalık ve güveçte köy peyniri Maşukiye’nin özel yemekleri arasında yer alıyor. Çam, kayın, ıhlamur ağaçları ve rengârenk çiçeklerle çevrilmiş yoldan Kuzu Yaylası’na gelindiğinde temiz hava, panoramik manzara eşsiz bir ortam sunuyor.

LONGOZ ORMANLARINI GÖRDÜNÜZ MÜ?

Longoz(Subasar) ormanı, denize doğru akan derelerin getirdiği kumların birikerek kıyıda set oluşturması ve dere ağzını kapatması sonucu akarsuyun biriktiği yerde oluşan özel bir ekosistem şeklinde tarif ediliyor. Yalnızca belirli ağaç, bitki ve kuş türlerinin tercih ettiği longoz ormanları nadir rastlanan ekosistemlerden ve Kırklareli İğneada’da örneği bulunmakta. Bu arada Amazon, Kongo ve İğneada’da olmak üzere dünyada yalnızca üç noktada longoz ormanı bulunduğu ifade ediliyor. Günübirlik, mükemmel bir doğa gezisi olabilir diyorsanız, İstanbul’a 250 km. mesafedeki İğneada Longoz Ormanları Millî Parkı’nı görebilirsiniz.

ACARLAR LANGOZU VE TARAKLI KASABASI

Bir langoz ormanı da Sakarya'da. Sakarya’nın Karasu Acarlar Longozu ve Taraklı Kasabası yemyeşil bir tatil rotası. İstanbul'dan 2,5 saat uzaklıktaki Acarlar Longozu Türkiye’nin ikinci büyük su basar ormanı. Ağaçlarla çevrili gölü, adım başı su menekşeleri ve nilüferler süslüyor. Longoz ormanlarında yürüyüş yaptıktan sonra Karasu ve Osmanlı’dan kalma tarihi evlerin, Arnavut kaldırımı dar sokakların arasında zaman geçirebileceğizni Taraklı'ya gidebilirsiniz.

SAPANCA’DA TARİH TURU

Yazılı kaynaklarda geçmişi milattan öncesine uzandığı belirtilen Sapanca, tarihi eserleri ve doğal güzellikleriyle dikkat çeken bir ilçe. Kuzeyindeki Sapanca Gölü, ilçeye ayrı bir güzellik katmakta. Kanuni Sultan Süleyman döneminde kasaba, 2. Mahmut Döneminde de Adapazarı kaza merkezi haline getirilir. Rüstem Paşa’nın yaptırdığı 170 ocaklı bir han, imaret, tarihi cami, tarihi çarşı ve hamam ilçenin tarihi eserleri arasında yer alıyor. İmaretleri gök kurşunla kaplı olan Sapanca’da 1000 kadar kiremit örtülü ev bulunuyor. İmaretlerin tamamı Mimar Sinan yapısı. Bir diğer Mimar Sinan eseri ise Pertev Paşa hanı. İstanbul’dan yaklaşık 1-1 buçuk saat mesafedeki Sapanca’ya günün her saatinde otobüs bulmak mümkün.