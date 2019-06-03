Başkan Odabaşı’ndan personele gece ziyareti

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Kadıköy sokaklarının temizliği için çalışan temizlik işçilerini geceyarısı ziyaret ederek Ramazan Bayramını kutladı

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Kadıköy Belediyesi’nin temizlik personeline sürpriz ziyarette bulundu. Saat 01:00 sularında Yenisahra’daki Temizlik İşleri Hizmet Birimi’ne giden Odabaşı, işçilerin Ramazan Bayramını kutladı.

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin Kayhan temizlik araçlarının toplanma alanı olan Yenisahra’daki Temizlik İşleri Hizmet Birimi geceyarısı ziyaret etti. Araçları ile göreve çıkmak üzere olan işçiler, başkanı karşılarında görünce büyük şaşkınlık yaşadı. İşçilerle sohbet eden Odabaşı, hizmetler hakkında bilgi aldı, işçilerin taleplerini dinledi. İşçilerin bayramını tebrik eden Odabaşı, alkışlar eşliğinde alandan ayrıldı.

Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı, sabah erken saatlerinde de temizlik personelinin çalışmalarına eşlik etti. Sokakları süpüren ve yıkayan işçilerin çalışmalarını yerinde denetledi.