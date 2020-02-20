Başkan Odabaşı’ndan mahalle ziyareti

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Bostancı mahallesinde bulunan Kaya sitesini ziyaret etti

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Bostancı mahallesinde bulunan Kaya sitesinde mahallelilerle bir araya geldi. Odabaşı’na ziyareti sırasında belediye başkan yardımcıları Gül Coşkun, Fahrettin Kayhan ve müdürler de eşlik etti.

Site sakinlerinin ve mahalle sakinlerinin katıldığı toplantının gündemi olası İstanbul depremi oldu. Site içindeki ortak kullanım alanında gerçekleşen toplantıda, yurttaşlar depreme ve bina güvenliğine yönelik kaygılarını dile getirdi. Öte yandan mahalle sakinleri pazar yeri ve çocuk parkı gibi alanların yapılması, kaldırımların düzenlenmesine yönelik taleplerini de dile getirdi. Yurttaşların taleplerini dinleyen Odabaşı, “Site içerisinden temsilcilerin yer aldığı bir heyet oluşturun, belediyemize gelin. Elimizden ne gelirse yapalım. Sorunları birlikte çözelim” dedi.