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Başkan Odabaşı esnafla buluştu

Kadıköy’deki kafe-barların işletmecileriyle biraraya gelen Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, belediye insiyatifinde olan tüm sorunların en kısa zamanda çözüme kavuşturulacağını belirtti

Başkan Odabaşı esnafla buluştu
Simge Kansu

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, 29 Haziran Salı günü Kadıköy’de bulunan Teras Cafe’de esnafla buluştu. KADIDER - Kadıköy Esnaf Derneği Başkanı Tuncay Savaşlı moderatörlüğünde kafe-bar işletmecilerinin sorunlarını dinleyen Odabaşı, “Kadıköy’de bulunan tüm mahallelerde, Konu Kadıköy-Konuşan Kadıköy adıyla mahalle toplantıları yapıyoruz. Bunun yanında meslek odaklı ayrı ayrı toplantılar yapma gereği de duyuyoruz” dedi. Toplantıda ruhsat sorunlarından kira ödemelerine, mekân yönetmeliklerinden ses desibeline kadar birçok konu masaya yatırıldı. Odabaşı, Kadıköy Belediyesi insiyatifinde olan tüm sorunların en kısa zamanda çözüme kavuşturulacağını belirtti.

Pandemi ile mücadele kapsamında aylarca kapalı kaldıklarını, biriken borçlardan dolayı zor bir süreç yaşadıklarını hatırlatan işletme sahipleri, sorunlarını konuşabildikleri ve beraber çözüm arayışı içinde olabildikleri belediye yönetiminden memnuniyetlerini de dile getirdi. KADIDER Başkanı Savaşlı, pandemi sürecinde yapılan erzak yardımları, işgaliye bedellerinin ve eğlence vergilerinin alınmaması konusunda, esnafa yapılan yardımlar için belediyeye teşekkürlerini sundu.

KADIDER NEDİR?

Kadıköy İçkili İçkisiz Kafe Bar Restaurant Ve Eğlence Yerleri Derneği (KADIDER), Kadıköy ilçe esnafının faydasına çalışmalar yapmak ve semtin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla 2016 yılında kuruldu. Kadıköy esnafı arasında birlik, beraberlik ve ortak amaç oluşturarak tek bir çatı altında ilçeye faydalı işler sunmayı prensip edinmiş kuruluş, düzenli olarak toplantı, seminer, panel ve konferanslar düzenleyerek Kadıköy esnafına destek oluyor.

Etiketler; #kadikoy #kadıköybelediyesi #esnaf #kadider #cafe #bar #KadıköyEsnafDerneği #Kadıköy Belediyesi #Şerdil Dara Odabaşı
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