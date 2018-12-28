Başkan Nuhoğlu, geleceğin iletişimcileriyle buluştu

Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, Yeditepe Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’nün konuğu oldu. Kadıköy Belediyesi’nin iletişim yöntemlerini anlatan Nuhoğlu “İletişimin en büyük gücü güvenilir olmaktan geçiyor” dedi

Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Kadıköy Belediyesi arasında imzalanan protokol çerçevesinde öğrenciler, “Kadıköy Belediyesi”ni seçmeli ders olarak görüyor, burada staj yapma imkânına kavuşuyor. Protokol kapsamında hazırlanan müfredata göre, Kadıköy Belediyesi’nin farklı bölümlerinde staj yapan öğrenciler kamu yönetimi ve işleyişi hakkında gözlem yaparken, ‘Yerel Yönetimlerde İletişim’ dersi kapsamında ise Kadıköy Belediyesi’nin kurumsal kimlik çalışmalarına katkıda bulunacak projeler üretiyor.

“EN ETKİLİSİ BİREBİR İLETİŞİM”

Protokol çerçevesinde Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, 24 Aralık Pazartesi günü, “Kamuoyu ve Kamu Diplomasisi” dersi kapsamında “Yerel Yönetimlerde İletişim” konusu ile üniversitenin konuğu oldu. Yeditepe Üniversitesi’nin Kayışdağı Kampüsü’nde çoğunluğu İletişim Fakültesi ile Kamu Yönetimi bölümü öğrencilerinden oluşan dinleyicilere deneyimlerini aktaran Nuhoğlu, Kadıköy Belediyesi’nin kullandığı iletişim araçlarını anlattı.

En etkili iletişimin halen birebir iletişim olduğunun altını çizen Nuhoğlu, “Gazete Kadıköy, sosyal medya, halkla ilişkiler, ulusal medya vs. bütün iletişim araçlarını kullanmaya çalışıyoruz. Çünkü iletişim olmadığı zaman alınan kararların sokakta uygulanma şansı zorlaşıyor. Bir karar alıp uygulayacaksanız vatandaşların da düşüncelerini almak gerekiyor. Sorunlar doğru algılanırsa çözmek mümkün. Süreç iyi yönetilirse toplumda yaşanan bir sürü sorun, sorun olmaktan çıkar. Ama herkesin birbirini dinlemesi, karşılıklı konuşmak gerekiyor, dayatma yapmamak gerekiyor.” dedi.

“GÜVENİLİR OLMAK ÖNEMLİ”

İletişimin gücüne değinen Nuhoğlu, “Türkiye’deki kamu hesapları arasında en güçlü sosyal medya hesaplarına sahibiz. Ancak iletişimin gücü bunlar değil, güvenilir olmaktan geçiyor. Sözünüzün geçerli ve değerli olması, birebir ve karşılıklı güven duyulan bir ilişki, iletişimi güçlü kılıyor. Güvenilir bir dil ve akla sahip olmanız gerekiyor.” diye konuştu. Günümüz koşullarında söylenen, yazılan neredeyse her şeyin kayıt altına alındığını ifade eden Nuhoğlu, “Dünyada bugün kim ne söylüyorsa hayatınız boyunca sizi takip ediyor. Yazdığınız, konuştuğunuz şeyleri sağduyulu olarak söyleyin.” tavsiyesinde bulundu.

Dersin ardından öğrenciler Aykurt Nuhoğlu’na plaket ve çiçek takdim etti.