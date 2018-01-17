Başarılı kadın mimarlara ödül

Mimar Şule Ertürk Gaucher ve mimar İpek Baycan, ödüllerine bir yenisini ekledi.

Genç ve idealist iki kadın girişimci olarak 2013 yılında kurdukları Slash Architects mimarlık ofisinde yürüttükleri projelerle kısa zamanda pek çok uluslararası ödülün sahibi olan Mimar Şule Ertürk Gaucher ve Mimar İpek Baycan, ödüllerine bir yenisini ekledi.

Son olarak tasarladıkları 38° 30° Çiftliği Peynir Fabrikası yapısı Dünya Mimarlık Festivali’nde “Dünyanın En İyi Endüstri Yapısı” seçilen yetenekli mimarlar, bu başarının hemen ardından 2017 Arkitera Genç Mimar Ödülü’nün de sahibi oldu.

İkili, Arkitera Mimarlık Merkezi tarafından “2017 yılının En İyi Genç Mimarları” seçilerek, mesleki kariyerlerinde elde ettikleri büyük başarıları bir kez daha perçinlemiş oldular. Geçtiğimiz günlerde Tasarım Atölyesi Kadıköy’de yapılan bir törenle takdim edilen Arkitera Genç Mimar Ödülü, nitelikli ürünler veren genç mimarlık ofislerinin öne çıkarılıp takdir edilmesini hedefiyle organize ediliyor. Aday mimarların inşaatı tamamlanmış yapıları başta olmak üzere, tasarım alanındaki bütün birikimleri değerlendirilerek verilen Arkitera Genç Mimar Ödülü’nün bu seneki seçici kurulu Çağla Akyürek Elmas, Emir Drahşan, Cem İlhan, Dilgün Saklar ve Ahmet Tercan’dan oluşuyordu. Jüri üyeleri, Şule Ertürk Gaucher ve İpek Baycan’ın farklı ölçek ve konularda değişkenlik gösteren bir yelpazede ürettikleri mimarlığın kendi içinde tutarlı bir bütün oluşturması ve inşa edilen yapılarda izledikleri özenli tutum nedeniyle Arkitera Genç Mimar Ödülü’ne layık bulunduğunu dile getirdi. Günümüzdeki mimari üretimin zorlu ve kısıtlayıcı koşullarında ortaya koydukları duruş ve üretimlerindeki süreklilik de Slash Architects’in jüri tarafından altı çizilen niteliklerden bazılarıydı.

Slash Architects, 2014 yılında TAK - Tasarım Atölyesi Kadıköy’ün düzenlediği Kıyı Köşe Yarışması’nda “aktif - et “ isimli tasarımı Moda gönüllüleri evi ve Moda Deniz Kulübü arasında bulunan merdivenlere uygulandığı ‘’aktif-et’’ tasarımıyla “Birincilik Ödülü” de almıştı.