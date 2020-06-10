Barış Manço Müze Evi 10 yaşında!

Kadıköy Belediyesi’nin katkılarıyla müzeye dönüştürülen Barış Manço’nun Moda’daki evi, 10. yılına özel, sanatçının oğulları Doğukan ve Batıkan Manço tarafından çevrimiçi anlatıldı

Barış Manço Evi sanata ve sanatçıya verilen değeri simgeleyen bir müze niteliği taşıyor. Usta sanatçının bestelediği, söylediği bütün şarkıların, yaptığı televizyon programının, yaşam tarzını yansıtan kıyafetlerinin izlerini bu evde görmek mümkün.

Kadıköy Belediyesinin katkılarıyla 9 Haziran 2010 yılında müzeye dönüştürülen, hayranları tarafından ziyaretçi akınına uğrayan Barış Manço Evi’nin müzeye dönüştürülmesinin üzerinden tam 10 yıl geçti. Ünlü müzisyenin oğulları Doğukan ve Batıkan Manço, 10 yıldır sevenlerini Barış Manço'nun dünyasıyla buluşturan evini bu kez sosyal medya hesapları üzerinden gezdirdi.

“ZİL SESİ ÇOCUKLUĞUMUZA GÖTÜRÜYOR”

Ev gezisine bahçede başlayan ve kısa bir açılış konuşması gerçekleştiren Doğukan ve Batıkan Manço, “Bugün 9 Haziran ve evimizin müzeye dönüşmesinin 10. yılı. Burada hep birlikte olmayı, gezmeyi çok isterdik ancak salgın döneminden sonra telafi edeceğiz. Evimize yıllar boyu sahip çıktıkları ve korudukları için Kadıköy Belediyesi’ne çok teşekkür ediyoruz” dedi. Evin bahçesinde defalarca düştüklerini söyleyen ikili “Bizi en çok etkileyen şey zil sesimizdir. Yaklaşık 40 senedir bizimle ve çaldığı zaman çocukluğumuza döneriz.” şeklinde konuştu.

“ANTİKA TİCARETİ YAPARDI”

Babalarının antika tutkusunu anlatan Manço ailesi, “Babam salonda bulunan piyanoya hiç el sürdürmezdi. Temizliğini bile kendisi yapardı. Salon ayrıca babamın antika eşyalarını topladığı özel bir oda. Bir keresinde salondaki tepsiyi kırmıştık o gün yüzündeki üzüntüyü görünce ondan izinsiz odaya girmedik. Bu arada bilinmez ama babam yurt dışındaki antikacılarla biraraya gelir antika ticareti yapardı. Onlarla uğraşmayı çok severdi. Bu sebepten Kadıköy’deki tüm antikacıları tanırdı. Tüm aile bireylerinin toplandığı esas yer mutfaktı. Bütün aile hesaplaşmalarının yaşandığı yerdi. Tüm karne durumlarımız burada değerlendirilirdi.” ifadelerini kullandı.

“HAVA ATMAYI SEVİYORDUK”

Babalarının bilinmeyen yönleri üzerinde duran abi kardeş şöyle konuştu: “Babamın tasarımcı tarafı çok az bilindiği için evin tasarımı çok ilgi çekiyor. Burası babamın çalışmalarından özel bir yere sahip. Babam farklı medeniyetlerden edindiği parçaları eve taşımayı severdi. Babam antika dergisine çıktığında biz çok küçüktük ama babam çıkınca okulda hava atmayı severdik, dergiye bakın demek hoşumuza giderdi. Hatta bazen arkadaşlarıma evi gezdirirken bile hava atardım çünkü kılıç, kalkan gibi değişik figürler herkesin ilgisini çekiyordu.”

Ev gezisi sonunda tüm hayranlara teşekkürlerini ileten ikili, Barış Manço Müze Evi’ni gezmek isteyenleri salgından sonra Kadıköy’e davet etti.