Barış abi’lerini satrançla andılar

Barış Manço’nun doğum gününe özel düzenlenen “2. Adam Olacak Çocuk Satranç Turnuvası”nda 400 çocuk yarıştı

Çocuklar “Barış abi”lerini satrançla andı. Geçen yıl Barış Manço’nun doğum gününde ilki gerçekleştirilen Adam Olacak Çocuk Satranç Turnuvası’nın ikincisi Barış Manço’nun 76. doğum gününe ithafen Kadıköy Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu iş birliğiyle doğum gününü takip eden ilk hafta sonu olan 5-6 Ocak günlerinde 400 çocuğun katılımıyla Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi Kokteyl Salonunda gerçekleşti. Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu da turnuvayı takip edenler arasındaydı.

8 yaş altı, 10 yaş altı, 12 yaş altı ve 16 yaş altı kategorilerinde düzenlenen turnuvada her grupta 100 çocuk yarışırken bütün çocuklara verilecek olan anı madalyasının yanı sıra kategorilerin ilk beşlerine başarı madalyası verildi.

8 yaş altında birinci Öztürk Özgür, ikinci Işık Zeynep, üçüncü Erk Mete İrfan oldu. 10 yaş altında Alsaç Alper Tolga birinci, Kandemir Kayra İkinci, Bilir Cemal Arda üçüncü; 12 yaş altında Çolak Demir birinci, Mammadov Ilgar ikinci, Özcan Mehmet Kuzey üçüncü; 16 yaş altında ise Çolak Demir birinci, Mammadov Ilgar ikinci, Özcan Mehmet Kuzey üçüncü oldu.