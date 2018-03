“Bana karşılıksız sevgiyi öğretti”

Ünlü oyuncular hayvanların hediyelik eşya gibi satılması yerine barınaklardan ya da sokaklardan sahiplenilmesini teşvik etmek için Kadıköy Belediyesi tarafından sürdürülen “Satın Alma Sahiplen” kampanyası için bir araya geldi. Bu hafta Beste Bereket, Engin Hepileri, Seray Kaya ve Ali Mert Yavuzcan anlatıyor…

Moda Sahnesi’nin destek verdiği “Satın Alma Sahiplen” kampanyası için kamera karşısına geçen oyuncular evlerini paylaştıkları hayvanlarla yaşadıkları deneyimleri, anılarını anlatıyor. Gazete Kadıköy olarak bu deneyimleri sayfalarımıza taşımaya devam ediyoruz. Bu hafta Beste Bereket, Engin Hepileri, Seray Kaya ve Ali Mert Yavuzcan anlatıyor…

BESTE BEREKET- Üç kediyle birlikte yaşıyor

Onunla nerde tanıştınız?

Sabah erkenden işe giderken hiç gitmediğim bir sokaktan gittim. O da bir apartman kapısının önünden çıktı bir çarpışma oldu. İlk anda olur ya bir elektrik oldu. 7 yıldır birlikteyiz.

Diğerleri hayatınıza nasıl girdi?

Fenerbahçe’de inşaatın önünden geçerken etkileyici bir şekilde bakan gözler gördüm ve karşılıksız bırakamadım. Onlar iki ben birdim. Onlarla da yola devam etmek istedim.

Birbirlerini kıskanıyorlar mı?

Çok kıskanıyorlar. İkisinde çok ama idare edilebilir diğeri daha çok şiddete eğilimli biraz çemkirerek arada agresif hareketlerde bulunuyor. Ama biz onu öyle seviyoruz. Ayrıca kıskançlık onların şanında var, yürüsünler.

Üçüyle birlikte yaşamak zor değil mi?

Uzakta kaldığınız zaman özleminiz üçe katlanıyor o yüzden zor tabi.

Hayatınızda olmasalar ne olurdu?

Ben bu dünyada olmasam dünya için çok büyük bir kayıp olmazdı belki ama onlar benim hayatımda olmasa benim dünyam için çok büyük kayıp, sıkıcı ve sevgisiz olurdu. İyi ki varlar Öyle bir seçenek olmazdı.

Neden bir hayvanla birlikte yaşamalı?

Öncelikle kendisi için bir hayvanla birlikte yaşamalı. Bu sadece ben sokaktan bir canlı kurtardım ona yardım ediyorum gibi bir şey de değil… Eğer sen insan olarak kendi sevgine ya da sevgisizliğine yardım etmek istiyorsan bir hayvanla yaşamalısın. Bir insandan daha fazla bir hayvanla yaşamalısın. Eğer sevgisiz bir tarafın varsa, bundan mutsuzsan kendin için bir hayvanla yaşamalısın.

ENGİN HEPİLERİ- İki buçuk yıl bir kediyle yaşamış

Onunla ne zaman tanıştınız?

Gece oyundan dönerken 12.30/ 01.00 gibi apartmanın girişinde ağlama sesi duydum anlam veremedim. Belki annesini çağırıyordur dedim evime çıktım. Gece saat 03.00 gibi kalktığımda aynı sesi duydum. Ve bir şeyler yapmam gerekiyor gibi bir his hissetim yanına gittim. Merdivenin altında yalnızdı, küçüktü yardım çığlığıydı. Onu oradan aldım. On, on beş gün veteriner kontrolünde damlalıkla süt vererek tedavisini yaptırdım. Sonra aramızda çok güzel dostluk oldu. O benim hayatıma dâhil olmak için oradaydı bende onun hayatına dâhil olmak için oradaydım.

Ne kadar zaman birlikte yaşadınız?

İki buçuk yıl birlikte yaşadık. Kedi besleyen bir arkadaşım vardı. Onunla da aralarında bir dostluk oldu. Ben de turnelere gidiyordum ve evde çok yalnız kalıyordu. Daha sonra onunla yaşamaya başladı.

Bir hayvanla birlikte yaşamak nasıl bir duygu?

Bir insanla yaşamaktan çok daha kolay. Aslında istekleri belli, ne istediğini bilen, hareketleri ve davranışları konusunda tutarsızlık göstermeyen bir arkadaş benim için. Herkesin olduğu gibi onun da karakteri var. O bana yaşadığımız yerde nasıl saygı duyuyorsa benim de ona yaşadığı yerde saygı duymam gerektiğini öğretti. Saygıyı öğretti bana, o benim değildi, ben de onun değildim. Biz hayatı birlikte paylaşıyorduk.

Onunla birlikte yaşamak hayatınızda neyi değiştirdi?

Çok gençtim Paylaşma duygusunu, aynı evi ortamı paylaşma duygusunu öğretti. Karakter olarak karşımdaki varlığı kabullenmeyi onu karşımdakini olduğu gibi kabul etmeyi öğretti. Karşılıksız sevgiyi öğretti.

SERAY KAYA - Bir köpekle birlikte yaşıyor

Onu ilk nerede gördünüz?

Onu bir mekânda tek başına otururken gördüm.

Onunla yaşamaya nasıl karar verdiniz?

Onunla yaşamaya paylaşacağımız sevginin bize iyi geleceğini düşündüğüm an karar verdim.

Dışarıdasınız eve döndüğünüzde sizi nasıl karşılıyor?

Büyük bir heyecanla karşılıyor. Hatta eve geldiğimizde ilk yaptığımız şey kucaklaşmak, çok seviyor.

Onda en çok sevdiğiniz özellik ne?

Korumacı tavrı çünkü o zamanlarda çok romantik oluyor.

Sevmediğiniz özelliği ne peki?

En sevmediğim özelliği biraz kavgacı.

Hayatınızda neler değiştirdi?

Sorumluluklarını daha iyi bilen bir kişi yaptı.

Sizce bir insan neden hayvan sahibi olmalı?

Dünyası önce sevgiye dayanıyorsa bir insanın sırf bu yüzden bile olabilir. Karşılıksız bir sevginin olduğu bir ev bir bahçe her şeyi güzelleştirir.

ALİ MERT YAVUZCAN - Bir köpekle birlikte yaşıyor

Kendisiyle ne zaman tanıştınız?

Yaklaşık 2 yıl önce

Nasıl bir tanışma oldu anlatır mısınız?

Romantik bir an. Gözlerimin içine baktı büyülendim, dedim ki bu o ve birden bire bir enerji paylaşımı başladı aramızda ve o günden bu yana birlikteyiz.

İlişkiniz nasıl?

Karışık. Sevgi dolu huzurlu büyük bir aşk yaşıyoruz.

Sizi kızdırdığı oluyor mu?

Bazen yapmaması gereken hareketler yapıyor. Yapmamasını söylememe rağmen ama kızamıyorum ki.

Hayatınızdan çekip alsak ne hissedersiniz?

Düşünemiyorum. Onu hayatımdan çekip alsanız hayatımda büyük bir boşluk olur. Canımı kaybetmişim kadar olur.

Neden hayvan sahibi olunmalı?

İnsanlığı, sevgiyi, şefkati hatırlamak için… O dünyanın en iyi dostu bence, aileden birey. Bireyin de ötesinde ve o duyguyu anlatmak zor oluyor. İnsanlık dışı ama insani.

Unutamadığınız anılardan biri?

Karla ilk karşılaşmasıydı, ilk defa görmüştü. Korktu ve patisini kara dokundurdu hemen çekti ve tekrar denedi. Sonra karın içerisinde koşmaya başladı.