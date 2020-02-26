Bahriye Üçok Çocuk Yuvası’na Danimarka’dan ziyaret

Danimarka UCC Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi’nden bir heyet, Bahriye Üçok Ekolojik Çocuk Yuvası’nı ziyaret etti. Öğrenci ve öğretim üyeleri yuvanın işleyişine dair bilgi aldı

Danimarka UCC Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi öğretim üyesi ve öğrencilerinden oluşan heyet, 2016 yılında açılan Kadıköy Belediyesi Bahriye Üçok Ekolojik Çocuk Yuvası’nı bugün ziyaret etti. Okul Öncesi Eğitmeni ve Kadıköy Belediyesi Yuva Koordinatörü Derya Şirin, gelen heyete çocuk yuvasının işleyişini anlattı ve yaptıkları aktiviteleri gösterdi. Öğrenciler ve öğretim üyeleri, çocukların yaptıkları aktiviteleri yerinde gözlemledi. Türkiye’nin ilk ekolojik yuvası olan Bahriye Üçok Ekolojik Çocuk Yuvası 2017 yılında Dünya Mimarlık Festivali’nde (World Architecture Festival’ın / WAF) en iyi tasarlanan ilk on yuva arasına girmişti.

Danimarka Üniversitesi’nde öğretim üyesi olan Klaus Kofoel Heller bu geziye dair şunları söyledi: “Her şey çok iyiydi. Danimarka’da bizim ne yaptığımızla sizin burada ne yaptığınızı karşılaştırmak bizim için çok anlamlı bir tecrübe oldu. Bu tecrübenin sonucunda kendimizi ve sizin neler yaptığınızı gördük. En önemlisi böyle güzel bir binanın nasıl işlevsel olarak çalıştığını, neleri nasıl yaptığınızı görmek bizim için çok güzel bir deneyimdi.”