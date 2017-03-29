Bahçede kitap keyfi

Kitap okuma ve kitap takas etkinliğinde Kadıköy Belediyesi bahçesi kitaplar ve çocuklarla doldu

Kadıköy Belediyesi Kütüphaneler Haftası’nı düzenlediği bir dizi etkinlikle kutluyor. Kadıköy Belediyesi Kütüphaneleri ve Çocuk Etüt Merkezleri 53. Kütüphane Haftası Etkinlikleri kapsamında 29 Mart Çarşamba günü 12.30 – 13.30 saatleri arasında Kadıköy Belediye Başkanlığı bahçesinde kitap okuma ve kitap takas etkinliği gerçekleştirildi. Kadıköy Belediyesi kütüphanelerinde fazla sayıda olan kitaplar etkinlikte öğrencilere ücretsiz verilirken, dileyenler kitap takası yapma imkânı buldu.

Kitap okuma ve kitap takas etkinliğine Kadıköy Belediyesi çocuk etüt merkezleri ile ilçedeki okullardan 100 kadar öğrenci katıldı. Güneşli bir günde yaklaşık bir saat boyunca yemyeşil çimenler ve ağaçlarla dolu bahçede temiz havada kitap okuyan öğrenciler ve öğretmenler çok mutlu olduklarını belirttiler.

Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu belediye bahçesinde öğretmenleriyle kitap okuyan çocukların yanına gelerek sohbet etti, çocuklara etkinlikle ilgili düşünce ve beklentilerini sordu. Öğrenci ve öğretmenler de kitap ve kütüphaneler konusunda Kadıköy Belediyesi’nin yaptığı çalışmaları çok beğendiklerini ifade ederek, belediye bahçesinde kitap okuma ve kitap takas etkinliği düzenleme imkanı sunduğu için teşekkür etti.

Öğretmenlerden Nihan Aydar, çocuklara kitap sevgisinin aşılanması gerektiğini, etkinliğin bu anlamda önemli olduğunu ve katılmaktan mutlu olduklarını ifade etti. Öğrenciler de aradıkları pek çok kitabı bulduklarını ve ücretsiz olarak alabildiklerini, çok güzel bir havada kitap okumaktan mutlu olduklarını belirttiler.