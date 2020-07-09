“Bağış yapmak gönül işi”

Kadıköy Belediyesi’nin sağlık hizmetlerinin en iyi seviyede yürütülmesi için bağışlarda bulunan Sevcan Özdemir ve Kutsiye Özbey ile bir buluşma gerçekleştirildi

HABER: Görkem DURUSOY/ Simge KANSU

Kadıköy Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Filiz Coşkun ile Rana Beşe Sağlık Polikliniği’nde görevli doktorlar, bağışçı Sevcan Özdemir önderliğinde Galatasaray Kalamış Tesisleri’nde biraraya geldi. Kadıköy Belediyesi’ne yaptığı bağışlardan dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren diş hekimi Sevcan Özdemir, imkânı olan herkesi bağış yapma noktasında teşvik ediyor. Özdemir, “İhtiyaç sahipleri ile bağışçılar arasında gönül köprüsü kurmayı hedefledim” diyor.

“BELEDİYENİN BÜYÜK BİR HİZMETİ VAR”

Uzun yıllar diş hekimliği yapan ve Kadıköy Belediyesine çeşitli hizmetlerde bulunan Sevcan Özdemir, “Babam çok güzel bağışlar yapardı. Ben de elimden geldiğince güzel işler yapmak istiyorum. Belediyemizde çok güzel insanlar tanıdım. Belediyemize bağış yapmak her zaman çok güzel, bu herkese nasip olmuyor birazcık gönül işi. Bu kahvaltıyı organize etmemizdeki asıl amaç, takometre eksiği bulunan Rana Beşe Polikliniğine bağışçı bulmak. Takometre göz muayenesinde gözü çok iyi görebilen bir alet olarak kullanılıyor.” dedi ve sözlerine şöyle devam etti: “Bunun haricinde yapmış olduğumuz bağış işleri tamamen gönüllülük esasına dayanıyor. Bu sebepten her daim severek ve büyük bir özveriyle elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Tabi ki bu yolda yalnız değilim. Çevremde yer alan doktorlar sayesinde kliniklerde ve başka yerlerde eksik olan malzemeleri duyma şansına sahibim. İhtiyaç duyulan malzemeleri çok güvendiğim, sevdiğim, gönlü güzel dostlarıma iletiyorum. Kahvaltılar ve ufak tefek yemekler düzenleyerek onlara durumu anlatıyor ve onları harekete geçiriyorum. Şimdiye kadar belediyenin 4 tane diş kliniğini yapma imkânım oldu. Bunun dışında Kadıköy Sağlık Eğitim Merkezi Vakfı Huzurevi’nin mescitlerini yeniledik. Ayrıca Kadıköy bünyesinde yer alan üç öğrencimize burs imkânı sağladık. Ben bir bakıma ihtiyaç sahipleri ile bağışçılar arasında gönül köprüsü kurmayı hedefledim.” ifadelerini kullandı.

Emekli banka görevlisi ve aynı zamanda bağışçı olan Kutsiye Özbey ise şunları söyledi: “Biz de tesadüf bir şekilde Rana Beşe Kliniğimizin Radyoloji bölümünde bulunan ultrason aletinin pek verimli olmadığını öğrendik. Bağış yapmak isteğimizle örtüşen bu bilginin ardından belediyemize katkı sağlamak amacıyla cihaz temin etmek istedik. Bunu bir vatandaşlık bilinciyle yaptığımıza inanıyorum. Burada Rana Beşe Polikliniğimizin değerli doktorlarıyla olduğum için çok mutluyum.”

“BAŞKALARINI DÜŞÜNMEYİ YENİDEN HATIRLATTI”

Sağlık İşleri Müdürü Filiz Coşkun da buluşmada yer alanlar arasındaydı. Coşkun şunları söyledi: “Bizim burada bulunmamızın temelinde Sevcan Özdemir Hanımın iyi niyeti yatıyor. Bu herkese örnek olması gereken bir davranış biçimidir. Günümüzde kimse kimseye 5 TL’sini bile vermezken, Sevcan Hanımın kazandığını başkalarıyla paylaşmasını takdir ediyorum. Kendisi bu davranışla başkasını düşünmeyi bize yeniden hatırlattı diyebilirim. Diş hekimi olan Sevcan Hanım, Çocuk Ağız Diş Sağlığı Merkezimizi öğrendiği zaman çok etkilenmişti. Çünkü biz burada alt gelir üst gelir fark etmeksizin tüm tedavileri ücretsiz uyguluyoruz. Kendisi bu noktada bize destek olmak amacıyla yüklü bir bağış yaptı ve tüm diş ünitelerimizi yenilemiş oldu.”

Belediyenin salgın sürecinde yapmış olduğu sağlık hizmetlerinden de bahseden Coşkun, “Kadıköy Belediyesi olarak Dünya Sağlık Örgütü’nü çok yakından takip ettik. Türkiye’de vaka görülmeden çok önce Kadıköy halkı ve kendi çalışanlarımız için önlemlerimizi almaya başladık. Hijyenin çok önem taşıdığı bu süreçte tüm binalarımıza ve Kadıköy dış birimlerine, özellikle tuvaletlere el yıkama broşürleri astık. Çünkü bilgilendirme ve önlem almak belediyenin en önemli görevlerinden bir tanesidir.” dedi

“BAĞIŞLAR GÜCÜMÜZE GÜÇ KATIYOR”

Yaklaşık 12 yıldır Kadıköy Belediyesi’nde doktorluk hizmeti veren Rana Beşe Polikliniği idarecisi Volkan Karadök, “Biz bu süreç boyunca kliniğimizi aktif tuttuk. Tabi ki önceliğimiz koruyucu hekimlik anlayışını gözeterek, hastalarımızı birbiriyle temasa sokmamak oldu. Öncelikle acil durumu bulunan hastalarımıza hizmet vermeye çalıştık. Aynı şekilde kliniğimize gelemeyen hastalarımız için evde hizmet ağını biraz daha genişlettik. Kliniğimizdeki personelde korona virüsü görülmemesi, alınan önlemlere uyulduğunu ve önlemlerin işe yaradığını gösteriyor. Şu anda kliniğimizdeki tüm kadro aktif şekilde çalışıyor ve önlemlerimiz hala üst seviyede. Herkes bir nevi insanlığa hizmet için çalışıyor. Burada toplanmamıza vesile olan Sevcan Hanım ve Kutsiye Hanımın bağışları gücümüze güç katıyor. Buralar maddi kaygı gözetmeyen, insana hizmet vermeyi amaçlayan yerlerdir. Ben bütün hastanelerdeki sağlık çalışanlarının bu içgüdüyle çalıştığına inanıyorum.” şeklinde konuştu.

“KENDİ SAĞLIĞIMIZI ÖN PLANA ALMADIK”

Doktorluk görevini severek ve büyük bir özveriyle yaptığını vurgulayan Rana Beşe Polikliniği Kadın Doğum Uzmanı Nilgün Tandoğan ise, “Böyle bir ortamda olduğum için çok mutluyum. İşimi severek yapıyorum, hizmet açısından spesifik çalıştığımızı düşünüyorum. Sağlık personeli olarak korona hepimiz için önemliydi. İnternet üzerinden düzenlediğimiz eğitim programları, gebelik sırasında yapılması gerekenler ve gebelik takibini detaylıca anlattım. Hiçbir zaman kendi sağlığımızı ön plana almadık, hep hastamızı öncelikli düşündük” dedi.