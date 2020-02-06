Bağdat Caddesi eski güzel günlerine dönsün diye…

Bağdat Caddesi’ni eskisi gibi bir alışveriş caddesi haline getirmeyi hedefleyen Bağdat Caddesi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güvenç Kiraz ile derneğin cadde için önemini konuştuk

2012 yılında dünyanın en değerli alışveriş caddeleri listesinde dördüncü olan Bağdat Caddesi, eski özelliğini yitiriyor. Bağdat Caddesi Derneği ise caddeyi eskisi gibi alışveriş caddesi yapmayı ve yine insanların uğrak mekânı haline getirmeyi hedefliyor. Bağdat Caddesi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güvenç Kiraz ile derneğin oluşum sürecini ve yaptığı faaliyetleri konuştuk.

Dernek ne zaman kuruldu? Kurma amacınız neydi?

Bağdat Caddesi Derneği’ni 2019 yılı nisan ayı sonunda kurduk. Bağdat Caddesi, 2012 yılında dünyanın en değerli dördüncü alışveriş caddesi seçilmiş. 2012 yılından sonra ironik bir şekilde kentsel dönüşüm vs. gibi sorunlarla, ekonomik krizlerle uğraşıp 2018’in sonlarında yapmış olduğumuz çalışma çerçevesinde yüzde 40 değer kaybetmişti. Markalar caddeyi terk etmekte. İnsanlar da Bağdat Caddesi’ni terk edip başka yerlere yerleşmeye başlamışlardı. Cadde eski kimliğini kaybediyordu ve alışveriş caddesi hüviyetini de kaybetmek üzereydi. Bu noktada müdahale etme gereği hissettik ve Bağdat Caddesi Derneği’ni kurduk. Şu an yaklaşık 50 üyemiz var. Burada bulunan sanatçılar, ev sahipleri, serbest meslek mensupları ve ağırlıkla dükkân sahipleri, markalardan oluşuyor. Bunun sebebi tabii Bağdat Caddesi’nin bir alışveriş caddesi olması. Bağdat Caddesi dünyanın en önemli ve en uzun alışveriş caddelerinden. Altı kilometre uzunluğunda. Bu çok önemli. Bu nedenle Bağdat Caddesi çok organize edilebilir ve yeniden kalkındırılabilir bir niteliğe sahip. Bu noktada da çok heyecanlı olduğumuzu söylemek isterim.

“ADIM ATMAK İSTEDİK”

Bağdat Caddesi’nde geçmişten bugüne ne değişti?

Bağdat Caddesi’nde geçmişten günümüze çok şey değişiyor. Çünkü biraz önce söylediğim gibi yeni binaların yapılması, yeni insanların gelmesi tabii ki mevcut Bağdat Caddesi yapısını değiştirdi. Ama Bağdat Caddesi’nin belki de en önemli değişikliği biraz önce de söylediğim gibi alışveriş caddesi olma hüviyetini kaybetmeye başlamış olması biraz. Caddeyi eski haline geri döndürme düşüncesiyle ciddi bir adım atmak istedik.

Dernek olarak neler yapmayı planlıyorsunuz?

Dernek olarak birkaç fazda çalışmak istiyoruz. Fazdan kastım şu: Kültürel ve sanatsal etkinlikler yapmak istiyoruz. Bütün caddelilere yönelik etkinlikler yapmayı düşünüyoruz. İkinci olarak da tabii ki alışveriş caddesi olması sebebiyle önemli etkinlikler düşünüyoruz. Mesela alışveriş festivalleri… En az iki tane yaz ve kış olmak üzere büyük alışveriş festivali düşünüyoruz. “Shopping Fest” diyebiliriz. Bir de gelenekselleşecek bir karnaval. Her yıl Rio Karnavalı gibi Bağdat Caddesi’nde bir karnaval yapmayı düşünüyoruz. Bu sene yapabilir miyiz bilemiyorum ama Shopping Fest’i yapacağız.

CADDE BULUŞMALARI

Cadde buluşmalarında neler yapıyorsunuz?

Cadde buluşmalarında caddenin sorunlarını konuşuyoruz. İlk cadde buluşmasında Bağdat Caddesi’nin geleceğini konuştuk. Okan Üniversitesi öğretim görevlileri ‘Bağdat Caddesi nereden nereye geldi?’ konulu bir envanter çalışması yaptılar. İkinci cadde buluşmalarında turizmi konuşmak istiyoruz. Bağdat Caddesi’ne nasıl turist getirebiliriz? Bağdat Caddesi’ne nasıl otel ve organizasyon yapabiliriz? Bunu konuşacağız ve bunları organize edeceğiz. Dolayısıyla da cadde buluşmaları hem kültür sanatın hem de caddenin sorunlarının konuşulduğu bir platform, mini çalıştay gibi olacak. Bütün cadde bileşenleri ile o gün ne konuşmak istiyorsak o konunun uzmanları ile bir araya gelip tartışmayı düşünüyoruz.

Kadıköylüsünüz sanırım...

Bağdat Caddesi Derneği üyelerinin neredeyse tamamı burada yaşıyor. Buranın kendine ait özelliklerinden bir tanesi de bu. Ben doğma büyüme Kadıköylüyüm, burada yaşıyorum. Ve bu anlamda biz kendi yaşadığımız yere bir şeyler vermek için bu derneği kurduk. Kadıköy’e ve Bağdat Caddesi’ne katkı sunmaya çalışıyoruz. Son olarak şunu söylemek isterim. Biz Bağdat Caddesi Derneği olarak önemli bir yere geldik. Yedi sekiz ay gibi kısa bir sürede çok şey yaptık. Geçtiğimiz günlerde Şanzelize gibi dünyanın en önemli alışveriş caddelerinden birini temsil eden Comite Champs-Elysees ile bir toplantı yaptık. Bir işbirliği yapmayı düşünüyoruz. Birlikte ‘alışveriş caddeleri olarak neler yapabiliriz’i konuşuyoruz. Devam edeceğiz. Yeniden mahalle kültürünü kazanmaya yönelik etkinliklerle Bağdat Caddesi’ni o bildiğimiz cadde olarak korumaya, yaşatmaya ve daha da ileri taşımaya, belki de dünyanın en değerli ilk üç alışveriş caddesi içine sokmaya çalışacağız.