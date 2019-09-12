Babalar ve çocuklar doyasıya eğlendi

AÇEV'in düzenlediği “Baba ve Çocuk Etkinliği”ne katılan babalar çocuklarıyla birlikte ip atladı, top oynadı ve çuval yarışı yaptı

Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV), “Baba Destek Programı”na katılan babaların çocuklarıyla hem eğlenmeleri hem de ilişkilerini güçlendirmeleri için 8 Eylül Pazar günü Kadıköy Belediyesi Kalamış Spor Merkezi'nde “Baba ve Çocuk Etkinliği” düzenledi. Etkinlikte babalar çocuklarıyla birlikte futbol ile voleybol oynadı, ip atladı, halat çekme ve çuval yarışına katıldı. Hazırlanan parkurda ise tatlı bir rekabet eşliğinde birlikte yarıştı.

Çocukların babalarıyla eğlenecekleri ve keyifli zaman geçirebilecekleri alanların önemine dikkat çeken, bu yüzden “Baba ve Çocuk Etkinliği”nin gerekliliğine işaret eden “Baba Destek Programı”nda gönüllü eğitmen Serkan Özcan,“Bu etkinlikte çocuklar ve babalar doyasıya eğlenecek. Baba Destek Programı'na katılan babalar birbirlerini görmek ve çocuklarıyla birlikte keyifli zaman geçirmek istiyor. Biz de bu buluşmayı gerçekleştiriyoruz” dedi. Özcan, Baba Destek Progamı hakkında da kısa bir bilgilendirme yaptı;“Çocukla iletişim ve çocuğun gelişim alanlarının desteklenmesi programın konu başlıkları içerisinde yer alıyor. Çocuğun birey yerine konulmasını ve sosyal, duygusal ile zihinsel gelişim alanlarını baba olarak nasıl destekleyebileceğimizi konuştuğumuz çok faydalı bir program.”

“RENK KODLAMASI YAPMIYORUZ”

Etkinliğe katılan babalardan Ömer Emre Özdemir, “Baba Destek Progamı”na keyifle katıldığını söyledi, “Çocuk psikolojisi ile gelişimi ve çocukla iletişim hakkında faydalı bilgiler edindim. Kızımın da bir birey ve hakları olduğunu öğrendim. Daha önce fikrini sormuyorduk bu senin için iyi diyorduk ama şimdi ise her şeyde fikrini alıyoruz. Giysi seçiminde renk ve oyuncak kodlamamamız gerektiğini gördük. Şimdi oyuncak almaya gittiğimizde ilk olarak barbie bebeklerin olduğu bölüme götürmüyoruz. Bütün oyuncakçıyı gez istediğini al diyoruz.” dedi. Özdemir etkinlikte de kızı ile birlikte keyifli zaman geçireceğini ve yeni ailelerle tanıştığını söyledi.

“ARAMIZDAKİ BAĞI GÜÇLENDİRİYOR”

Mustafa Aydoğan da program sayesinde çocuğun hırçın olduğu dönemlerde sabırlı olunması gerektiğini, çocuğu red etmek yerine onu dinlemenin ve alternatif çözümler üretmenin önemli olduğunu öğrendiğini ifade etti, “Sağlıklı iletişimin yol ve yöntemlerini ve çocukla birlikte vakit geçirmenin ne kadar değerli olduğunu öğrendik. Şimdi bu etkinlikte kızımla birlikte mutlu anlar yaşayacağız. O yüzden bu tür etkinlikler aramızdaki bağın daha da güçlenmesine katkı sunuyor.” dedi.

“BABA DESTEK PROGRAMI”

Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV), 1996 yılından beri Türkiye genelinde babaların çocukların bakımında sorumluluk üstlenmeleri, çocuklarıyla demokratik ilişki kurarak, onların gelişimlerini etkin bir şekilde desteklemeleri için Baba Destek Programı’nı uyguluyor. Çocukları 3 ile 11 yaş arası olan babaların katıldığı program, ekim ayının ilk haftasında başlıyor ve 13 hafta sürüyor. Anneler için de ayrıca iki oturum düzenleniyor.

Kadıköy Belediyesi de çocuk yuvalarının, sosyal hizmet merkezlerinin ve gönüllü evlerinin kapsını açarak, eğitim verilecek yer desteği sağlıyor. Program hafta da bir gün akşam saatlerinde gerçekleşiyor. Baba Destek Programı hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler ilkisbabalik.acev.org web sitesini ziyaret edebilirler. Başvuru yapmak isteyenler ise ilkisbabalik@acev.org adresine mail gönderebilir.