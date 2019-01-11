Babalar “karnelerini” aldı!

Kadıköy Belediyesi ve AÇEV işbirliğiyle düzenlenen Baba Destek Programı’na katılan 55 baba, sertifikalarını çocuklarından aldı

Kadıköy Belediyesi’nin yuvalarında eğitim gören çocukların babalarının katıldığı 13 haftalık Baba Destek Eğitim Programı sona erdi. Anne Çocuk Eğitim Vakfı ve Kadıköy Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen programa katılan 55 baba, 5 Ocak Cumartesi günü Kozyatağı Kültür Merkezi’nde gerçekleşen törende sertifikalarını çocuklarından aldı. Törene Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu da katıldı.

PROGRAMDA NELER VAR?

Programa katılan babalarla 13 hafta boyunca haftada bir gün 2-2 buçuk saatlik toplantılar gerçekleştiriliyor.

Destek Programı, anne eğitimlerine katılan annelerin taleplerinden ve babaların çocukların gelişimindeki öneminden yola çıkılarak geliştirildi. Programla babalarda aile içinde çocuklarının gelişimine katkı konusunda farkındalık oluşturulması ve onlara bu konuda bilgi verilmesi, babaların çocuklarıyla daha sağlıklı iletişim kurabilmesi amaçlanıyor.

Her hafta farklı bir konunun işlendiği program kapsamında babalar çocuk gelişimiyle ilgili pek çok konuda bilgilendiriliyor.

Program Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme ve Temel Eğitim Genel Müdürlükleri işbirliğinde AÇEV’den eğitim alan rehber öğretmenler ya da sınıf öğretmenleri tarafından uygulanıyor. AÇEV tarafından gözlem ve danışmanlık desteği veriliyor.