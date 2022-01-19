“Ay'a yolculuk yakın”

Uzayda 204 gün geçiren astronot Andre Kuipers NASA Uzay Sergisi etkinlikleri kapsamında İstanbul’daydı. Kuipers uzayda yaşadığı deneyimleri anlattı

İşe giderken ya da işten gelirken metroda yanınıza bir astronot otursa şaşırırsınız değil mi? Geçtiğimiz ay bu şaşkınlığı pek çok İstanbullu yaşadı. Çünkü astronot kıyafeti giyen biri İstanbul turu attı. Metroya bindi, vapurdan indi. Her göreni şaşkına çeviren bu turun nedeni Ataşehir’de düzenlenen Nasa Uzay Sergisi’nin tanıtımını yapmaktı. Yani biz uzaya gidemesek bile uzay bize geldi.

ASTRONOT DENEYİMLERİNİ PAYLAŞTI

HUPALUPAEXPO tarafından Türkiye’ye getirilen sergi, NASA’nın 50 yıllık uzay çalışmalarını, uzayı deneyimleme imkanı sunuyor. Sergi kapsamında İstanbul’a gerçek bir astronot geldi. Avrupa tarihinin, en uzun uzay uçuşunu gerçekleştiren Hollandalı astronot Andre Kuipers, NASA Uzay Sergisi’nde uluslararası insanlı uzay uçuşunun perde arkasına dair deneyimlerini paylaştı. 204 gününü uzayda geçiren Andre Kuipers, “NASA Uzay Sergisi ile Türkiye’deki uzay meraklılarını bir araya gelebildiğim için gerçekten çok mutluyum. Bu sergiden çok etkilendim, hayalleri geliştiren bir sergi.” dedi.

Uzayda geçirdiği 204 gün boyunca yaşadığı deneyimlerden örnekler veren Kuipers, kendisi için unutulmaz olan anlardan birinin fırlatılma anı olduğunu söyledi.

“UÇAN BİR BALIK GİBİ “

Uzaya gitmeden önce çok uzun süre eğitime tabii tutulduklarını anlatan Kuipers uzayda yer çekimi olmadığı için eğlenceli ve çok farklı bir deneyim olduğunu, “Kendinizi uçan bir balık gibi hissediyorsunuz” sözleriyle anlattı. Günlük yaşamları ve çalışmaları hakkında da bilgi veren astronot uzayda en fazla doğayı özlediklerini söyledi.

Sunumunda İstanbul, Ankara ve Antalya’nın uzaydan çekilen fotoğraflarını gösteren André Kuipers, şunları söyledi: “Uzaydan dünyanın görüntüsü kelimenin tam anlamıyla bu dünyada yaşanamayacak bir deneyim. Dünyayı, diğer gezegenleri, bir kuyruklu yıldızı ve yıldızlarla dolu gökyüzünü uzaydan görmek, çok daha büyük bir şeyin parçası olduğumuzu anlamamı sağladı. Bana kozmik bir his verdi. Ağırlıksız ortamda süzülmek, uzayda olmanın eğlenceli yanlarından biri, suda yüzen bir balık hissi veriyor.”

Uzayda en büyük sorunun radyasyon olduğunu belirten astronot “Uzayda nasıl yaşayacağımızı görmemiz gerekiyor. Radyasyondan korunmak için çözüm bulmalıyız” dedi. “Çok ama çok yakında şimdiki çocukların uzay seyahatler yapabileceğine inanıyorum” diyen André Kuipers, insanlı ya da insansız uzaya yapılan yolculukların sıklaşacağını, bilimsel çalışmalar, Ay’ın doğal kaynaklarının gelecekteki madencilik faaliyetlerinde kullanılması ve Mars’a yapılan seyahatlere hazırlanmak için 2030’dan önce insanların Ay’a tekrar gideceğini söyledi.

Aynı zamanda doktor olan André Kuipers, 2004’te Delta görevi sırasında 11 gün, PromISSe görevinde 193 gün olmak üzere toplamda 204 günü uzayda geçirerek Avrupa tarihinin en uzun uzay uçuşunu gerçekleştirmişti.

GERÇEK AYTAŞI

NASA’nın 50 yıllık uzay çalışmalarını ve deneyimlerini yansıttığı NASA Uzay Sergisi, her yaştan ziyaretçisini evrenin gizemine ışık tutan kısa bir yolculuğa çıkarıyor.

Ziyaretçilerin dokunabileceği gerçek ay taşının da bulunduğu sergide, uzay roketlerinin kopyaları ve tam boyutlu uzay aracı modelleri, özel rehberlik hizmetiyle, anlatımlı olarak sunuluyor. Uzaya giden astronotların yemek menüleri, kıyafetleri ve eşyalarının bulunduğu sergi tarihsel olarak uzay çalışmalarının nasıl geliştiğini de gösteriyor. Dünyanın en büyük gezici uzay sergisi olma özelliği taşıyan serginin biletleri, Biletix ve Mobilet'ten online ya da Metropol İstanbul, NASA Uzay Sergisi girişinde yer alan bilet gişelerinden satın alınabiliyor.