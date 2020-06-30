Askıda mama ve bez

Askıda Fatura uygulamasıyla faturalarını ödemekte güçlük çeken binlerce aileye destek verilmesini sağlayan İBB, Aile Paketi ve Anne Bebek Paketi uygulamasını başlattı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, korona virüsü salgını nedeniyle evde kalmak zorunda olan veya işini kaybeden İstanbullular için “Askıda Fatura” uygulamasını hayata geçirmişti. Bu uygulamayla elektrik, su, doğalgaz faturasını ödemekte zorluk çeken binlerce aileye destek verildi. Son verilere göre, İstanbul'da toplamda 23 milyon 836 bin 206 lira tutarında 174 bin 585 fatura ödendi.

Askıda Fatura uygulamasının ardından İBB, Aile Destek Paketi ve Anne Bebek Paketi uygulamasını da hayata geçirerek ekonomik güçlük yaşayan yurttaşlara destek vermeye devam ediyor. Ekonomik zorluk yaşayan hemşerilerine destek vererek zor günlerde yüklerini azaltmak isteyenler, 153 İBB Beyaz Masa’ya ulaşarak ya da https://askidafatura.ibb.gov.tr/ web sitesini ziyaret ederek katkıda bulunabiliyor. “Askıda Fatura” portalına bırakılmış, abone ismi bulunmayan tutarlardan ödenmek istenen fatura seçilerek katkı verilebiliyor. Böylece veren elin alan eli görmediği bir dayanışma geliştirilmiş oluyor.

Askıda Fatura uygulamasının genişletildiği bilgisinin yer aldığı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu imzalı açıklamada şu ifadelere yer verildi. “Askıda fatura kampanyası dünyada eşi görülmemiş bir dayanışma hareketi olarak tarihe geçti. Bu sizlerin sayesinde oldu. Milletimizin hayırseverliğini ve kardeşliğini tüm dünyaya gösterirken, ihtiyaç sahibi ailelerin mutluluğu da kalplerimizi rahatlattı. İBB bugün kendi imkanlarıyla 75.000 aileye nakit desteği, 185.000 aileye alışveriş kartı desteği sunuyor. Ne yazık ki salgın süreci ihtiyaç sahibi aile sayısını da artırdı. Ailelerimize sahip çıkmak ve bu süreçte kimseyi geride bırakmamak adına Askıda Fatura kampanyamızı genişletiyoruz. Artık dilerseniz bir ailenin su ya da doğalgaz faturasını ödeyebilir, bir başka ihtiyaç sahibi aileye 100 ya da 250 TL destekte bulunabilir ya da her ay bebek sahibi 1000 anneye, bez-mama ve bebeklerin hijyen ihtiyacını karşılayacak paketi hediye edebilirsiniz. Maddi destekleriniz, önde değerlendirmesi yapılmış ihtiyaç sahibi ailelerin İstanbulkart’larına yatacaktır. Faturalar da eskiden olduğu gibi doğrudan ilgili idareye yatacaktır.”

AİLE DESTEK PAKETİ

İBB tarafından sosyo-ekonomik ön değerlendirmesi yapılmış ve onaylanmış ihtiyaç sahibi bir aileye destek olunmasını sağlayan uygulamada aylık 100 TL veya 250 TL destekte bulunulabiliyor. Sistem destek olunacak aileyi otomatik olarak tespit ediyor, yatırılan miktar ihtiyaç sahibi ailenin İstanbulkart’ına otomatik olarak yatıyor. İBB, işlem sonunda ihtiyaç sahibi aileye SMS ile bilgi veriliyor.

ANNE BEBEK PAKETİ

İBB tarafından sosyal incelemesi yapılmış, 0-3 yaş arası 1 ya da 1’den fazla bebek sahibi olan annelere destek için oluşturulan Anne-Bebek Paketi, bez, mama ve ıslak mendilden oluşan bir paketi kapsıyor. Tek bebek için 125 TL, 2 bebek için 200 TL destekte bulunulabiliyor. Yapılan destek, bebek sahibi annelerin İstanbulkart'ına, anne-bebek desteği olarak doğrudan yatıyor ve SMS ile anneye bilgilendirme yapılıyor.