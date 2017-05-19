Artık onun da bir işi var

Kadıköy Belediyesi Engelsiz Sosyal Hizmet Merkezi’nin destekli istihdam ve iş koçluğuyla yürüttüğü “İş’te Ben” projesi ile 22 yaşındaki otizmli Doğukan Kurt artık bir iş sahibi

Sinem TEZER ÇATAL

Fotoğraflar: Murat Mehmet AYDIN

Kadıköy Belediyesi Engelsiz Sosyal Hizmet Merkezi tarafından Destekli İstihdam ve İş Koçluğu modelinin yaygınlaştırılması ve uygulanabilirliğini gösterebilmek amacıyla 2016 yılında “İşte Ben” adlı proje başlatıldı. Bu projeden yararlanan 22 yaşındaki otizmli Doğukan Kurt, aralık ayından bu yana Göztepe Medical Park Hastanesinde Ana Depo Görevlisi olarak çalışıyor.

Kadıköy Belediyesi Engelsiz Sosyal Hizmet Merkezi İstihdam Birimi çalışanlarının aldığı eğitimler sonrasında uygulamaya konulan “İş’te Ben” adlı proje ile Kadıköy Belediyesi’ne başvuran otizmli bireylerle çalışılmaya başlandı. Destekli İstihdam ve İş Koçluğu projesi ile öncelikle işe girecek adaylar ön eğitime alındı. Eğitimin amacı ise iş yerinin kurallarını öğretmek, kurallar nedir, nasıl iletişim kurulur gibi bir takım işyeri eğitimleri vermek.

İŞ YERLERİ DE EĞİTİM ALDI

Kadıköy Belediyesi bünyesinde çalışan firmalar da adaylar için “İş Başı Eğitimleri” yapıldı. İş koçları ile belirli günlerde işe giden adaylar, işyerinde birebir çalışma eğitimi aldı. Kadıköy Belediyesi Engelsiz Sosyal Hizmet Merkezi İstihdam Birimi çalışanları, firmaların İnsan Kaynakları, Halkla İlişkiler birimleriyle yaptıkları görüşmeler doğrultusunda “Destekli İstihdam ve İş Koçluğu Projesi”ni anlattı. Proje kapsamında Göztepe Medical Park Hastanesi ile çalışılmaya başlandı. Kadıköy Belediyesi Engelsiz Sosyal Hizmet Merkezi, “Otizm nedir, otizmle birlikte olmak ne demektir ve bu destekli istihdamın engelli istihdamının birey ve ülke açısından anlamı nedir” konularını anlattı. Proje ile 22 yaşındaki otizmli Doğukan Kurt, Göztepe Medical Park Hastanesi’nde Satın Alma Müdürlüğü Ana Depo Görevlisi olarak çalışmaya başladı.

“İŞ’TE BEN” PROJESİ

Kadıköy Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı olarak Engelsiz Sosyal Hizmet Merkezi’nde birim sorumlusu olarak çalışan Demet Gülaldı “Destekli İstihdam ve İş Koçluğu modelinin ülkemizde yaygınlaştırılması ve uygulanabilirliğini gösterebilmek amacıyla otizmde istihdamla ilgili bu projeye başladık” diyerek şöyle devam etti: “Projemizin ismi ‘İşte Ben’. Firmalara ‘Destekli İstihdam ve İş Koçluğu’ projesini anlattık. Bunların içerisinde bir sağlık kuruluşu olan Göztepe Medical Park ‘Biz bunu yapabiliriz’ dedi. Adayımızın iş yerinde yapacağı işin tüm adımlarını belirledik, iş arkadaşlarına eğitim verdik ve onlara çalışacağı otizmli bireyi çok ayrıntılı anlattık. Burada aile de bize çok destek oldu. Bütün bir gününü biz planladık ve oradaki iş arkadaşlarına anlattık. Sonrasında Doğukan’ı işyeriyle tanıştırdık. Bütün özlük haklarıyla işe girişi yapıldı. Doğukan artık oranın bir çalışanı oldu. Biz iş koçu olarak 1 aya yakın bir süre onunla aynı ortamda bulunduk. Çünkü ona ve diğer çalışanlara destek vermemiz gerekiyordu. Bütün çalışanlar Doğukan’ı çok benimsediler. Öncesinde biz de bütün özelliklerini ortaya koyduğumuz için çok güzel bir kabullenme süreci yaşandı. Biz 6 aylık bir destek süreci düşünürken 1 ayda bitirmeye karar verdik çünkü artık orada bize ihtiyaç olmadı.” dedi.

“BİR İŞİ OLMASINI ÇOK ARZU EDİYORDUM”

Doğukan Kurt’un annesi Filiz Kurt “İş arayışımız sürekli devam ediyordu, etrafımızdaki herkese haberler bırakmıştık. Bir aile dostumuz sayesinde Kadıköy Belediyesi’nin istihdam bürosundan haberdar olduk. Orada yaptığımız görüşmede çalışanlarla çok güzel bir enerji yakaladık, aynı dili konuşuyorduk. Kendimi onlara çok yakın hissettim. Doğukan’ı gördüklerinde onlar da bu işe çok uygun olduğunu, böyle bir projeye dâhil olabileceğimizi söylediler. 10 yaşındayken bir işi olmasını arzu ediyordum. Ama bu benim için hayaldi. Asıl hedefimiz onun da hepimiz gibi bir işi olması. Sabah gidecek bir yeri olması bizim açımızdan çok önemliydi” dedi.



