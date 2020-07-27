Annelere ücretsiz ulaşım kartı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) "Anne Kart" uygulaması başladı. 0-4 yaş aralığında çocuğu olan anneler "Anne Kart" ile toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, 0 – 4 yaş aralığında çocuğu olan annelerin toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanmasını içeren vaadi hayata geçti. Geçen hafta toplanan İBB Meclisi’nin ardından, UKOME de küçük çocuklu annelere ücretsiz İstanbulkart verilmesini içeren düzenlenmeyi onayladı. Annelerin sosyal hayata katılımını artırmak ve aile ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla alınan kararla aynı zamanda ulaşım hareketliliğini artırmak, toplu ulaşımı teşvik etmek, özel araç kullanımını ve buna bağlı olarak otomobil kullanımından kaynaklı karbon salınımını azaltmak da hedefleniyor.

İBB Meclisi de 17 Temmuz’daki kararıyla, 4 yaşa kadar çocuğu olan çocukların annelerine ücretsiz ulaşım kartı verilmesini ve ücretsiz taşıma bedelinin Belediye bütçesinden karşılanmasını onaylamıştı.

24 Temmuz itibarıyla hayata geçen uygulamayla 0 – 48 ay çocuğu olan anneler, Anne Kart adı altında ücretsiz İstanbulkart (150 kontör içeren) alabilecek. Kartlar İstanbulkart başvuru noktalarından veya https://www.istanbulkart.istanbul/anne-kart adresi üzerinden online müracaat ederek temin edilebiliyor.