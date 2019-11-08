Haftalık Bağımsız Gazete 08 Kasım 2019
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“Anlat Kadıköy”e ödül

Kadıköy Belediyesi, 17’inci Altın Örümcek Web Ödülleri’nde “Anlat Kadıköy” projesi ile ödül aldı

“Anlat Kadıköy”e ödül
GazeteKadıköy

Türkiye’de web ve internet teknolojileri kullanılarak gerçekleştirilen en iyi projelerin belirlendiği Altın Örümcek Web Ödülleri’nin 17’ncisi Grand Pera Emek Sahnesi'nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. 28 kategoride 1469 projenin yarıştığı 17’nci Altın Örümcek Ödülleri’nde jüri değerlendirmeleri sonucu finale kalan 245 proje arasından kazananlar açıklandı.

Kadıköy Belediyesi’nin ‘Anlat Kadıköy’ ve ‘Satın Alma Sahiplen’ projeleriyle katıldığı yarışmada, Kadıköy Belediyesi ‘Anlat Kadıköy’ ile ödül aldı. Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, törende yaptığı konuşmada “Ödül almak güzel bir şey, bu ödülü bugünü ve yarını tasarlayanlardan almak daha da güzel bir duygu, bu ödülde ve stratejik plan sürecimizde emeği geçen tüm personelimizi yürekten kutluyorum” diye konuştu. Ödül törenine projede emeği bulunan Strateji Geliştirme Müdürlüğü ve Bilgi İşlem Müdürlüğü personeli de katıldı.

‘Anlat Kadıköy’, Kadıköy’ün gelecek beş yılının, mümkün olabilecek en iyi katılım seviyesinde ve tüm paydaşlarıyla planlandığı, aynı zamanda ülkemizin ilk geniş kapsamlı online katılım platformu olma özelliğini taşıyor. Proje, bir kamu kuruluşunun kendi öz kaynaklarıyla ve hiçbir hizmet satın almadan gerçekleşmesi nedeniyle de öne çıkıyor.

Etiketler; #Altın Örümcek Web Ödülleri #Kadıköy Belediyesi #anlat kadıköy
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