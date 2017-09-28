Anadolu’nun modern ilçesi: Çaycuma

Çaycuma; tarihi ve doğal zenginlikleri, engelsiz ulaşıma uygun hale getirilen caddeleri ve bisiklet yollarıyla Anadolu’nun örnek ilçelerinden biri

Bülent Kantarcı’nın 2014 yerel seçimlerinde belediye başkanı olmasıyla beraber büyük bir değişim ve gelişme gösteren Çaycuma ilçesi, tarihi dokusu, caddeleri, heykelleri, bisiklet yolları ve diğer projeleriyle Anadolu’nun gelişme gösteren en önemli ilçelerinden biri olarak öne çıkıyor.

Köklü bir tarihsel geçmişe sahip olan Çaycuma’da, Filyos antik kentinin tarihi 3 bin yıl öncesine kadar uzanıyor. Zonguldak’ın bütün ilçelerinde olduğu gibi Çaycuma’da da ekonominin temelini madencilik oluşturuyor. İlçede madencilik dışında tarımsal faaliyetler de yapılıyor. Ancak tüm ülkede madenlerin daraltılması Çaycuma’yı da olumsuz etkilemiş. Maden ocaklarında çalışan işçi sayısı 1980’den sonra hızla düşmüş.

DÜZGÜN CADDELER, BİSİKLET YOLLARI…

Yeşili, doğal ve tarihi zenginlikleri ve Filyos Çayı’yla görenleri kendisine hayran bırakan Çaycuma’da 2014 yılından sonra büyük bir değişim yaşanmaya başlamış. Bu değişimlerin başında cadde, sokak ve kaldırım düzenlemeleri geliyor. Hiç yükseltisi olmayan yol tasarımıyla, ilçedeki yollar engellilerin ulaşabileceği bir fiziki altyapıya kavuşturulmuş. Yol ve caddeler bisiklet sürücülerinin de kullanımına uygun olarak değiştirilmiş. Çaycuma Belediyesi son 3 yılda her türlü standarda uygun 12 kilometreyi aşan bisiklet yolunu hizmete sokmuş. Bisiklet kullanımını özendirmek ve bisikleti temel ulaşım araçlarından biri haline getirmek için çeşitli kampanyalarla yüzlerce kişiye bisiklet dağıtılmış.

Çaycuma Belediyesi’nin temel amaçlarından biri araç odaklı kentsel gelişim stratejisini yaya odaklı hale dönüştürmek. Bu amacı hayata geçirmek için şehir merkezinde, 15 bin metrekare alan yayalaştırılmış. 2014 yılından önce araç trafiğine açık olan ilçe merkezi şu an sadece yayalara açık durumda. Dolayısıyla ilçeyi gezerken araç gürültüsünden ve egzoz dumanından uzak bir gezinti yapmanız mümkün oluyor.

ŞEHİR İÇİNDE ÜCRETSİZ ULAŞIM

Tabii ilçe merkezinin bir ucundan diğer ucuna ulaşmak isteyen vatandaşlar için de alternatif bir proje hayata geçirilmiş. Yayalaştırılan alanların iki başında bulunan otoparklar arasında golf aracı ve mini trenle ücretsiz taşımacılık yapılıyor. Aracını otoparklara bırakan vatandaşlar belediyenin özel araçlarına binip, hem keyifli bir yolculuk yapıyor, hem de dilediği yere ücretsiz ulaşabiliyor.

Çaycuma Belediyesi köylerden ilçe merkezine gelen ilçe sakinlerinin ulaşım sorununa da çözüm bulmuş. İlçe girişinde olan köy minibüs terminalinde araçlardan inip kent merkezine ulaşmaya çalışan vatandaşlar, her 15 dakikada bir servis yapan ÇOMBÜS’lerle ücretsiz olarak taşınıyor. Çaycuma Belediyesi’nin verdiği bilgilere göre, bu otobüsler her ay 40 bine yakın insana hizmet veriyor.

Semtin dört bir yanında bulunduğu yerin bağlamına uygun heykeller dikilmiş. İlçede; “Yakaran Kadın”, “Balerin Heykeli”, “Deniz Kızı”, “Madenci Heykeli” ve Çaycuma’nın çok önemli kültür insanlarından biri olan Hüseyin Çakır’ın da bir heykeli bulunuyor.

“PAZARYERİNİ TAŞIDIK”

Görevinin ilk döneminde olan Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, ilçede yaşanan değişimi Gazete Kadıköy’e değerlendirdi.

“Düzgün sokaklar, düzgün park yerleri, yeşil alanlar ve bütün bu donatılarıyla beraber gelecekteki Çaycuma’yı inşa ediyoruz” diyen Kantarcı, yakın zamanda Çaycuma’nın önemli sorunlarından birini çözüme kavuşturduklarını ifade ederek şöyle konuştu: “ Tarihi çarşı içinde pazar kuruluyordu. Şehrin içine sıkışmış vaziyetteydi. Bunu hem merkezi hem de ferah bir yere taşıdık. Bu işleri olabildiğince ağrısız ve sızısız bir şekilde yaptık. Filyos Çayı’nın kenarında çöplük, hafriyat alanı olarak kullanılan yerlerde, geldiğimiz günden beri düzenlemeler yapıyoruz. Pazaryerinin devamında, Filyos Irmağı’nın set içine alınmasıyla elde edilen alanlarda da düzenlemeler yapıp, gerek rekreasyon, gerek sportif anlamda halkın kullanıma açıyoruz” dedi.

Kadıköy’ün, Türkiye’nin ve İstanbul’un en güzel yaşam yerlerinden biri olduğunu söyleyen Kantarcı, “İmarda çalışan mimar arkadaşlarıma otoparklarla ilgili, yapılaşmalarla ilgili tavsiyelerimde Kadıköy’ü örnek gösteriyorum diyorum ki; “ bakın diyorum ne fark var?” bizim binalarımız da Kadıköy’de ki binalar gibi olsun diyorum. Başka bir yeri örnek vermiyorum Kadıköy’ü gösteriyorum. ‘Niye Kadıköy diyorlar’, ‘çünkü en güzel yer orası’ diyorum. Bu röportaja ulaşan Kadıköylülere de selamlarımı sevgilerimi iletiyorum” şeklinde konuştu.