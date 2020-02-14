Alzheimer aşklarını unutturmadı

İkisi de Alzheimer hastası olan 65 yıllık evli çift Ferah ve Ali Ercan Gökçeimam, Kadıköy Belediyesi Alzheimer Merkezi’nde düzenlenen sembolik törenle hem nikâh hem hafıza tazeledi

Ferah ve Ali Ercan Gökçeimam 65 yıl aynı yastığa baş koydu. Çiftin 3 çocuğu ve 4 torunu oldu. İkisinin de hafıza ile ilgili sorunları başlayınca, Kadıköy Belediyesi Alzhemier Merkezi’ne gelmeye başladılar. Hafızalarından bir kısım anıları silinmeye başlasa da, Gökçeimam çifti evlilikleri ve ailelerine dair ayrıntıları unutmadı.

Alzheimer Merkezi çalışanları, çifte önce eğlenceli bir kına gecesi hazırladı. Geçmişteki güzel anıların hatırlanmasında, hafızanın harekete geçmesinde etkisini görünce, sembolik bir nikâh töreni düzenledi. Törende dağıtılan nikâh şekerlerini Alzheimer hastalarıyla birlikte yapıp tören alanını birlikte süslediler. Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı’nın cübbesini giyerek kıydığı temsili nikâh töreninde eşi Rojvan Odabaşı ve çiftin ailesi de hazır bulundu. Odabaşı konuşmasında ‘Henüz çok nikâh kıymadım. Ama biliyorum ki bu nikâh, içlerindeki en anlamlısı olacak. Çiftimize sağlıklı, mutlu bir ömür diliyorum’ dedi.