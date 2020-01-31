Alçıtepe kahramanı Kazım Karabekir

“Alçıtepe hahramanı” namıyla anılan Kurtuluş Savaşı’nın efsane komutanlarından Kazım Karabekir, ölümünün 72.yıl dönümünde Kadıköy’de anıldı

Kazım Karabekir Vakfı’nın 26 Ocak Pazar günü Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi’nde (CKM) gerçekleşen Kazım Karabekir’i anma toplantısına Kadıköylülerin ilgisi yoğun oldu.

Kazım Karabekir’i anma toplantısına Kazım Karabekir Vakfı’nın yönetim kurulu başkanı Timsal Karabekir Yıldıran, Tarih Araştırmacısı Prof. Dr. İbrahim Ethem Atnur, Erzurum Teknik Üniversitesi öğretim görevlisi Prof. Dr. Murat Küçükuğurlu ve Kadıköy Belediyesi Kaymakamı Dr. Mustafa Özarslan da katıldı.

Kazım Karabekir’i anma toplantısı Agora İstanbul Orkestrası’nın beste ve güftesi Kazım Karabekir’e ait olan marşları seslendirmesiyle başladı. Ardından anma toplantısı için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Manisa milletvekili Erkan Akçay, Kocaeli milletvekili Lütfü Türkkan, tarafından gelen mesajlar okundu.

TARİHE GEÇEN ÇALIŞMALAR

Açılış konuşmasını Kazım Karabekir Vakfı’nın yönetim kurulu başkanı ve aynı zamanda Kazım Karabekir’in kızı olan Timsal Karabekir Yıldıran yaptı. Yıldıran, Kazım Karabekir’in eğitim tarihine geçecek çalışmalarda bulunduğunu belirtti.

Program, Prof. Dr. İbrahim Ethem Atnur ve Prof. Dr. Murat Küçükuğurlu’nun konuştuğu “Asker ve İnsan Kazım Karabekir” adlı panel ile devam etti. Panelde konuşan Prof. Dr. İbrahim Ethem Atnur, “Kazım Karabekir bir eğitimciydi ve 45’ten fazla eseri olan muhteşem bir yazardı. Kazım Karabekir köyümüzü, şehrimizi, kasabamızı düşmandan kurtaran bir kahramandı. Biz büyüklerimizin, çocukluğumuzda bize anlattığı Karabekir hikâyeleriyle büyüdük” dedi. Prof. Dr. Murat Küçükuğurlu, slayt desteğiyle Kazım Karabekir’in sivil hayatta yaptığı icraatlara değindi.

Kazım Karabekir’i anma toplantısı, teşekkür belgesi ve plaket taktimi ile son buldu.