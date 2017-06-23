Akın ve Sırdar’la “Bir Zamanlar…”

İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği İKOD, Kadıköy’de bulunan merkezlerinde usta şair, yazar ve araştırmacı Sunay Akın ve ünlü radyocu Nihat Sırdar’ı “Bir Zamanlar İstanbul” temalı söyleşi kapsamında konuk etti.



Bir döneme damgasını vurmuş, günümüzde klasikleşmiş araçları koruyarak ve yaşatarak geleceğe taşıma misyonuyla hareket eden İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği, klasik araçlı aktivitelerinin yanı sıra, “Yeşilçam’a Saygı” temalı aktiviteler kapsamında Türk Sinemasına yıllarca büyük emekler vermiş oyuncularla da çeşitli organizasyonlar ve ünlü sinemacılar adına anma programları düzenliyor. İKOD, bugüne kadar Türkan Şoray, Filiz Akın, Hülya Koçyiğit, Ediz Hun, İzzet Günay, Göksel Arsoy gibi Yeşilçam’ın ünlü isimlerini konuk etti ve Zeki Alasya, Ayhan Işık, Yılmaz Güney, Kemal Sunal, Hulusi Kentmen gibi sinema oyuncuları için de anma programları hazırladı.



11 Haziran Pazar günü Kadıköy’de gerçekleşen farklı bir etkinlikle de İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği, usta şair, yazar ve araştırmacı Sunay Akın’ı ve ünlü radyocu Nihat Sırdar’ı “Bir Zamanlar İstanbul” temasıyla bir araya getirdi. Birlikte sahne şovları da gerçekleştiren ikili, etkinlik alanına, aynı zamanda İKOD’un da üyesi olan usta radyocu Nihat Sırdar’a ait olan 1962 model Chevrolet Impala’yla geldi. İKOD üyelerine ait rengarenk klasik araçlarla tek tek ilgilenen Sunay Akın ve Nihat Sırdar, bazı araçların içinde 45’lik plak dinledi. 1950’li ve 1960’lı yılların artık nadide olmuş modelleriyle fotoğraflar çektiren usta ikili, kendilerinin bizzat çektiği fotoğraf ve video görselleri kendi sosyal medya mecralarında, fanlarıyla paylaştı. Daha sonra dernek merkezinde gerçekleşen “Bir Zamanlar İstanbul” temalı söyleşide her iki isim de İKOD üyeleriyle eski İstanbul’a dair anılarını paylaştı.