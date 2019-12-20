Akıllı bisikletler cebe girdi

İSPARK mobil uygulamasını yeniledi. Cepteki teknolojiyle İstanbul’da artık bisiklet kiralamak daha kolay

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) şehir genelinde hayata geçirdiği bisiklet yolları, İSBİKE markasını ve akıllı bisiklet kullanımını geliştirdi. Vatandaşlara spor yapma imkânı sunan projeyle kent genelinde alternatif ulaşım ağı da oluşturulmuş oldu.

İBB iştiraki İSPARK, bisiklet severler için İSBİKE mobil uygulamayı yeniledi. Vatandaşlar, yenilenen yüzü ve kolay kullanımıyla mobil mağazalardan indirebilecekleri uygulamayla “akılı bisiklet” kiralayabilecekler.

NAVİGASYON İLE KOLAYCA BUL

İstanbullular veya turistler, akıllı telefonlarına indirdikleri İSBİKE cep uygulamasında bulunan navigasyon özelliği ile kendilerine en yakın akıllı bisiklet istasyonlarını görebiliyorlar. Kısa zamanda kiraladıkları akıllı bisikletlerle kaç kilometre yol yaptıklarını, kullanım oranlarını özellikle de sağlık aktivitelerini takip edebiliyorlar.

Bisiklet yolları üzerinde, şehir parklarında ve arazi açısından uygun yerlerde akıllı bisiklet projesini yaygınlaştırmaya devam edeceklerini belirten İSPARK Genel Müdürü Murat Çakır, “Vatandaşlarımızın hem ulaşım hem de sağlık amacıyla daha rahat bisiklet kullanabilmeleri için mobil uygulamamızı yeniledik. Akıllı bisikletlere daha rahat ulaşabilecekler. Bisiklet sayımızı da kısa zamanda artıracağız” dedi.



UYGULAMAYI İNDİR, İSTANBUL’U TURLA

İSBİKE’nin farklı kullanım seçenekleriyle yenilenen cep uygulaması, mobil mağazalardan ücretsiz olarak indirilebiliyor. İSPARK’ın Anadolu ve Avrupa yakasında bulanan toplan 144 istasyonundan İSBİKE mobil uygulamasıyla bisikletlerini kiralayabilen vatandaşlar; Florya’dan Yeşilköy’e, Karaköy’den Sarıyer’e, Bostancı’dan Kartal’a bisikletle ulaşabiliyor. Ayrıca Zeytinburnu ilçe güzergahında, Esenler ve Ümraniye millet bahçesinde akıllı bisiklet kiralayarak sağlıklı yaşama pedal çevirebiliyorlar.