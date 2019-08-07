Ahtapot Gönüllüleri 2 yaşında

Engelli bireyler, evsizler, kimsesiz çocuklar olmak üzere ihtiyaç duyan herkesle dayanışmak için kurulan Ahtapot Gönüllüleri Derneği iki yaşında. Dernek iki yılda beş binin üzerinde çocuğa ulaştı

Haber: Miray Gülova

Acıbadem Mahallesinde bulunan Ahtapot Gönüllüleri Derneği kuruluşunun ikinci yılını Caddebostan sahilde düzenlediği bir etkinlikle kutladı. Dernek üyeleri, gönüllüler, bağışçılar ve sosyal medyadan etkinliği görüp gelenlerin katılım gösterdiği etkinliğe ilgi yoğundu. Peki, kim bu Ahtapot Gönüllüleri? Ahtapot Gönüllüleri Derneği, bir sivil toplum kuruluşu. Bu dernekte ihtiyaç fazlası kıyafetler, kitaplar ve oyuncaklar ihtiyaç sahibine vermek üzere Malzeme Değerlendirme Merkezinde(MDM) toplanıyor. “Şikayet etme, harekete geç!” sloganını ilke haline getiren Ahtapot Gönüllüleri, kurulduğu günden bu yana geçen iki yıllık sürede bir çok başarıya imza attı. Gazete Kadıköy olarak derneğin yönetim kurulu üyesi ve saymanı Ceda Babacan ile konuştuk.

Derneğin kurulma aşamasından biraz bahseder misiniz?

Aslında biz, doğa sporlarıyla ilgilenen bir grup arkadaşız. Zamanla farkındalıklarımız ve insanlara bakış açılarımız değişti. Zaten daha önce de faaliyetlerimiz vardı. Koşulara katılıyorduk. Çeşitli faaliyetlerde bulunduğumuz için bunları bir dernek çatışı altında toplayalım dedik. Hem her şey açıklanabilir, şeffaf olsun hem de sürdürülebilir bir iş yapalım diye düşündük ve bu derneği kurduk. Elli üyemiz var. Yirmi altı kurucuyuz. İki yılda aramıza iki bin beş yüzü aşkın gönüllü katıldı. İşlerimizin çoğunu gönüllülerimiz yapıyor. Mesela her aralık ayında köpek kulübeleri yapıyoruz. Aslında biz Malzeme Değerlendirme Merkezini (MDM) gönüllüler destek versin, faaliyette bulunsun, ayrımcılık ortadan kalksın ve farkındalık yaratalım diye kurduk. Gönüllerimiz bizim için çok önemli.

Malzeme değerlendirme merkezinden biraz bahsedebilir misiniz?

Acıbadem caddesi üzerinde malzeme değerlendirme merkezimiz var. Malzeme değerlendirme merkezi derneğin en önemli projelerinden bir tanesi. Burada ikinci el kıyafetleri, kitapları, oyuncakları ve ayakkabıları alıyoruz, topluyoruz, temizliyoruz ve tabiî ki ayrıştırıyoruz. Kullanılmayacak durumda olanları geri dönüşüme gönderiyoruz. Kullanılabilecek durumda olanları temiz bir şekilde paketliyoruz ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz.

İhtiyaç sahiplerine nasıl ulaşıyorsunuz?

İhtiyaç sahiplerini genelde sosyal toplum kuruluşlarından, derneklerden ve kamu kurumlarından bulabiliyoruz. Ayrıca, okullardan çok fazla talep geliyor. Okullar bize ihtiyaç listesiyle talepte bulunuyorlar. Bizde elimizde olan malzemelerden onlara destek sağlıyoruz. Zaten bağışları ağırlıklı olarak okullara dağıtıyoruz.

En çok ne bağışlanıyor?

Çoğunlukla kadın kıyafeti. Aslında ayakkabı da çok fazla geliyor fakat çoğu kullanılabilir durumda olmuyor maalesef. Kitap ve oyuncakta çok fazla bağışlanıyor. Genelde gelen erkek kıyafetlerini Çorbada Tuzun Olsun Derneği’ne gönderiyoruz. Çorbada Tuzun Olsun, evsizlere destek veren bir kurum. Biz de onlara yazlık kışlık erkek kıyafeti vererek destek oluyoruz.

İki senede ne kadar yol kat ettiniz?

İki senede bağışlarda çok büyük artış var. Özellikle İstanbul Maratonu’nda çok fazla bağış toplanıyor. Oradan çok büyük gelir elde ediyoruz. Onun haricinde düzenli bağışçılarımız var. Düzenli bağışçılarda bir sivil toplum örgütü için çok önemli ve kıymetli.

Bugüne kadar kaç çocuğa ulaştınız?

Faaliyet raporumuzda yazan verilere göre, 2019’da 12.659 kıyafet 5.816 kitap 1.736 oyuncak gönderdik. Oyuncakların hepsinin bir çocuğa ulaştığını düşünürsek, sadece 2019 yılında oyuncakla bile 1.736 çocuğa ulaşmışız demektir. 2 senelik bir derneğiz belki 5.000 belki 5.000’den fazla çocuğa ulaştık bu zamana kadar.

Ulaşmak istediğiniz hedeflere ulaştınız mı?

Fazlasıyla ulaştık. Gönüllülük aşaması bir sivil toplum kuruluşu için gerçekten çok önemli. İnsanlar geldikçe, gördükçe ve yaptıkları şeyin kıymetini anladıkça daha çok destekte bulunmaya başlıyorlar. Bu nedenle biz şuanda hayal ettiğimizin daha da fazlasına sahibiz. İnşallah daha da fazlasına sahip olacağız.

Bundan sonraki hedefleriniz neler?

Bundan sonraki hedeflerimiz, malzeme değerlendirme merkezini çeşitli illerde yaygınlaştırmak. Çünkü sadece İstanbul’da değil birçok ilde kullanılmayı bekleyen, atıl duran ikinci el çok fazla malzeme ve ihtiyaç sahibi var. Ne kadar fazla malzeme değerlendirme merkezi olursa o kadar fazla insana ulaşırız.

Son olarak sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı?

Herkesi bir derneğe gönüllü olmaya davet ediyorum. Her şey gönüllü olmakla başlıyor çünkü farkındalık yaratılıyor. Bireylerden, kendi iç dünyasındaki farkındalığı yaratmaları için bir sivil toplum kuruluşuna gönüllü olmasını rica ediyorum.