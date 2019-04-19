Ağaçlar neden ve ne zaman budanır?

Kadıköy Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, ağaçların budanmasıyla ilgili bir açıklama yaptı

Kadıköy Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Esra Köymen, budama çalışmalarıyla ilgili şu bilgileri paylaştı:

Budama çalışmaları genel olarak ağacın ömrünün uzatılması, estetik görüntüsünün ve hastalıklara karşı direncinin arttırılması amacıyla yapılmaktadır.

Budama çalışmalarını planlarken ana amacımız, ağaçlarımızın kök-gövde-tepe tacı gelişim oranlarını, sağlık durumlarını (sağlıklı mı, kuru mu, tehlikeli mi? vb.) gövde mukavemetlerini ve aktüel durumlarını göz önünde bulundurarak ağaçlarımızın kent içinde kamu can ve mal güvenliği açısından risk oluşturmayacak şekilde sağlıklı büyümesinin sağlanmasıdır.

HANGİ AĞAÇ, NASIL BUDANIR?

Doğal yaşam alanları dışında, her türlü doğa olayına açık (rüzgâr, fırtına, kar vb.) durumda, insan ve araç yoğunluğunun çok yüksek olduğu kent içi alanlarda bulunan ağaçlarda, kamu can ve mal güvenliğinin sağlanabilmesi amacıyla, sağlıklı büyümenin, orantılı tepe tacı-gövde-kök yapısının oluşturulması için periyodik olarak budama yapılması zorunlu bir işlemdir. Budama periyodu ağacın cinsine göre değişiklik göstermektedir. Kamusal alanlarda bulunan ve kışın yaprağını döken ağaçlardan meyve ağaçları (incir, elma, armut, erik vb) 5 yılda bir, yalancı akasya, kokarağaç, akçaağaç, yalancı keçiboynuzu, kurtbağrı, çınar gibi ağaçlar 10 yılda bir, meşe ve sakız ağacı gibi ağaçlar ise 20 yılda bir budama yapılacak şekilde programa alınmaktadır. İğne yapraklı ağaçlarda ise (çam, sedir, servi vb.) budama çalışmaları kuru ve tehlikeli dallar için yapılmaktadır.

BUDAMAYI KİMLER YAPAR?

Budama çalışmaları için müdürlüğümüz teknik personellerince (orman veya ziraat mühendisi, peyzaj mimarı gibi) her ağaç için bir değerlendirme yapılmakta ve ağacın türü ve aktüel durumu göz önünde bulundurularak ihtiyaç duyduğu en uygun budama yöntemi seçilerek uygulama yapılmaktadır.

BUDAMA NE ZAMAN YAPILIR?

Budama dönemi İstanbul çevresi koşullarında kasım-mart ayları arasında kalan dönem kışın yaprağını döken ağaçların toprak üstü kısımlarının (gövde ve tepe tacı) uykuya geçtiği ve kök gelişimine yöneldiği dönemdir. Bu sebeple kent içinde sıkışık alanlarda bulunan (kaldırım, yeşil alan, refüj vb.) ağaçlarımızın kökünün sağlıklı gelişebilmesi ve toprak üstü kısmının tam uyku moduna geçebilmesi için toprak üstü kısmında sürgün veya yaprak kalmaması önem arz etmektedir. Bu sebeple budama çalışması yapılırken ağaçlarımızın içinde kalan sürgün ve yapraklar özenli bir şekilde ağaçtan uzaklaştırılmaktadır.

BU YIL NELER YAPILDI?

Budama çalışmaları kasım ayında başlayarak mart ayı sonuna kadar devam etmiştir. Bu yıl yapılan budama programı kapsamında Caddebostan, Fenerbahçe, Feneryolu, Suadiye ve Zühtüpaşa mahallelerinde yol ağaçlarında budama çalışması yapılmıştır. Budama yapılan ağaçlar ağırlıklı olarak çınar, ıhlamur, atkestanesi, akçaağaç ve akasya ağaçlarından oluşmaktadır. Yapılan budama çalışmalarında, ağaçların fiziksel durumları ve gelişim özellikleri yaşam koşulları ile birlikte değerlendirilerek, gövde mukavemetlerinin arttırılması, taç yapısındaki dengenin sağlanması ve böylece ağacın devrilme olasılığının azaltılarak ortaya çıkabilecek kayıpların önlenmesi amaçlanmıştır. Bunun yanı sıra yol ağaçlarında, bina cephe ve çatıları ile elektrik telleri için tehlike arz eden veya sokak aydınlatmalarını kapatarak güvenlik sorunu yaratan dallar da budanarak oluşabilecek olumsuz durumların önüne geçilmeye çalışılmıştır. Önceki yıllarda yapılan budama örnekleri incelendiğinde yapılan çalışmaların ağaçların sağlıklı gelişimine yaptığı katkı açıkça görülmektedir.