“Afet anında çözüm, vatandaşın ilk müdahalesi”

Eğitmen İsmet Macit “Her vakıfta, dernekte, apartmanda ve sitede bu etkinliğin yayılması görüşüne sahibim” diyor

Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nin düzenlediği Afet ve Acil Durum Eğitimi 6, 13 ve 27 Ocak tarihlerinde devam ediyor. Eğitmenliği, Maltepe İtfaiyesi İstasyon Müdürlüğü Şefi İsmet Macit üstleniyor. Kurumlar ve itfaiyelerin yanı sıra dernek ve vakıflara da gönüllü olarak eğitimler veren Macit ile afet eğitiminin önemini konuştuk.

Afet anında çözümün, vatandaşın ilk müdahalesi olduğunu ve bu anlayışın tabana yayılması gerektiğini söyleyen Macit, hazırladıkları programı şöyle açıklıyor: “12 saatlik bir eğitim programı hazırladık. Bu eğitim programında hedefimiz yangın, arama kurtarma ve ilk yardım konusunda ilk müdahaleyi yapabilecek ekiplerin oluşmasını sağlamak. Bu müdahaleyi doğal, teknolojik ve insan kaynaklı afetlerde yapabilsinler diye düşündük. 12 saatlik eğitim programının son iki saatini de katı, sıvı ve gaz yangınlara müdahaleyi uygulamalı olarak göstermeye ayırdık. Bu çalışmayı ilk grubumuzla yaptık. Gayet başarılı geçti. Hedefimiz, Kadıköy ve çevresinde bir acil durum olayı ve afet olması halinde eğitim verdiğimiz kişilerin itfaiye, 112 veya profesyonel ekip gelinceye kadar bilinçli olarak ilk müdahaleyi yapması, ilk müdahaleyi yapabilecek ekipmanları da tedarik etmesidir.”

“Katılımcılar istekli ve bilinçli”

Gelen katılımcılardan olumlu dönüşler aldığını belirten Macit, katılımcıların istekli ve bu alanda bilinçli olduklarını söylüyor. Katılımcıların, bu eğitimin her apartmana ve kuruma yayılması gerektiği görüşünü paylaştığını söyleyen Macit, eğitime genç kesimin daha az katılım gösterdiğini söylüyor ve ekliyor: “60 yaşındaki insan kendisine faydası olması adına mutlaka eğitim almalı. Ama 60 yaşındaki bir insandan çevreye katkı sunacak, çevredeki bir olayda kurtarma çalışması yapacak performansı beklemek çok da akıllıca olmaz. O nedenle gelenlerin de 50 yaş altı dinç insanlar olmasında fayda var”

Mevcut olan itfaiye ve AFAD ekiplerinin olağan zamanlarda müdahale için tasarlandığını söyleyen Macit, bu ekiplerin afet anı gibi olağanüstü durumlarda yetersiz kalacağını söylüyor.

Afet Eğitimi Şart

Afet öncesinde bireylerin hazırlığını yapmış olması gerektiğini belirten Macit, afet öncesinde, anında ve sonrasında neler yapabileceğimizi şöyle anlatıyor: “Yangın, deprem, sel veya terör saldırısı olursa ne yapılacağı konusunda her kurumun, her apartmanın mutlaka bir planı olmalı. Bu planı yapabilmek için de eğitimler alınmalı. Yangın güvenliği, arama kurtarma, tehlikeli maddeler, doğal afetler, deprem gibi konularda eğitimler mutlaka alınmalı ki afet öncesi, afet anı ve afet sonrası çalışmaların ne olduğu hakkında toplumsal bilinci yakalamış olalım.”

Şu günlerde merak konusu olan deprem konusunda ise Macit şu bilgileri paylaşıyor:

● Kişiler, deprem öncesi bilinçlendirme eğitimlerine katılmalı, ilk yardım, arama kurtarma ve yangın güvenliği eğitimi almalılar.

● Evlerindeki yapıya, binaların şekline ve sağlamlığına göre, betonarme sağlamsa farklı, zayıfsa farklı bir acil eylem planını mutlaka hazırlamalılar. Bu planlarını aile üyeleri ile birlikte değerlendirmeliler. Bu plan çerçevesinde kimin ne yapacağı, önceden net olarak belli olmalı.

● Evin içerisinde tehlike arz eden eşyalar sabitlenmeli, ailenin evin içerisinde nerede buluşacağı, sokakta ve mahallede nerede buluşacağı belirlenmeli.

● Şehir içi ve şehir dışı haberleşilecek kişi net olarak tayin edilmeli.

● Deprem çantası oluşturulmalı.

● Ev ve binanın içerisinde sağlam ve zayıf yerler tespit edilmeli ve zayıf alanlardan uzak durulmalı.

● Deprem anında dışarı çıkılmamalı,binanın içerisinde sağlam bir noktada, bina sağlamsa çök-kapan-tutun pozisyonuyla, bina zayıfsa anne karnındaki çocuk gibi cenin vaziyetinde beklemeliler. Depremde, sadece tek katlı binalarda ve giriş katında oturan apartmandaki kişilere dışarı çıkmalarını ilk anda tavsiye edebiliriz.

Pazartesi günleri saat 20.00’de gerçekleşen eğitim ücretsiz. Kayıt için 0216 414 22 39 numarasını arayabilirsiniz.