Adalar’da üç ay fayton yasağı

Adalar’da 81 atın Ruam hastalığı nedeniyle itlaf edilmesinin ardından İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, üç ay boyunca faytonlara at koşulmasının yasaklandığını açıkladı

Adalar’da yıllardır süren ve çözüme kavuşması beklenen atlı faytonlar 81 atın hayatını kaybetmesiyle yeniden gündemde. Adalar Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Adalar’da faytonsuz ulaşım için çalışmaları sürerken ormanlık bir alan içine büyük bir çukurun kazılmasıyla başlayan şüphe Adalar Kaymakamlığı tarafından doğrulandı. Kaymakamlık, atlarda Ruam hastalığı tespit edildiğini belirterek, 81 atın “itlaf edildiğini” açıkladı.

İLÇEYE HAYVAN GİRİŞİ DURDURULDU

Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada, ilçede bulunan tüm tek tırnaklıların (at, merkep, katır), ilgili mevzuat gereğince yılda iki kez olmak üzere ilkbahar ve sonbahar mevsimlerinde sağlık taramasından geçirildiği ve bu yıl yapılan sağlık taraması sonucunda, Büyükada’daki bazı atlarda Ruam hastalığının tespit edildiği belirtildi.

Kaymakamlık açıklamasında, “Tahlil sonuçları kesinleşmeyen tek tırnaklıların işlemleri ise devam etmektedir. İlçemiz dâhilinde uygulanan karantina tedbirleri kapsamında ilçeye hayvan giriş çıkışı durdurulmuştur.” ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU: DAHA HIZLI DAVRANACAĞIZ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adalar’daki at ölümleriyle ilgili meselenin takipçisi olduklarını ifade ederek “Fayton meselesinde daha hızlı davranacağız, daha erken bir şekilde açıklayacağız. Yüzde 90’ını çözmüş bir şekilde Adalar halkına ve İstanbulluya güzel müjdeler vereceğiz” dedi.

HAYVAN HAKLARI SAVUNUCULARI TEPKİLİ

Adalarda fayton taşımacılığı ve hayvanlar için sağlıksız koşulların son bulmasını isteyen hayvan hakkı savunucuları, 81 atın ölümüne tepkili. İBB önünde çadır kuran hayvanseverler bir an önce faytonların kaldırılmasını istedi. Fayton taşımacılığını hayvanlar için eziyet olarak nitelendiren savunucular, fayton sorununa daha hızlı çözüm bulunmasını talep ediyor.

VALİ’DEN 3 AY YASAK

81 atın ruam hastalığından itlaf edilmesine ilişkin son açıklama İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’dan geldi. Anadolu Ajansı haberine göre Yerlikaya, yaptığı açıklamada Adalar’da 2019 yılı sonbahar Ruam taramasına tabi tutulan atların 81’inde bu hastalığın tespit edildiğini ve bu atların itlaf edildiğini belirtti.

İlçede gerekli bütün tedbirlerin alındığını belirten Yerlikaya, herkesi derinden üzen bu durumun olumsuz etkilerinin sona erdirilmesi için talimatı üzerine Mahalli Çevre Kurulu Alt Komisyonu’nun ilçede toplanarak incelemelerde bulunduğunu aktardı.

Alt komisyonun aldığı tavsiye kararlarının olağanüstü toplantıya çağırdığı İl Mahalli Çevre Kurulu’nda görüşülerek nihai karara bağlandığını belirten Yerlikaya alınan kararları şöyle sıraladı:

“- Adalar’daki tüm atların; Ruam hastalığı test sürecinin tamamlanabilmesi için faytonlara at koşulmasının, insan, hayvan ve çevre sağlığı yönünden 3 ay süre ile durdurulmasına,

- Faytonlara at koşulmasının 3 ay süre ile durdurulması nedeniyle, toplu taşıma hizmetlerinin aksamaması için İstanbul Büyükşehir Belediyesince gerekli tedbirlerin alınmasına,

- Ruam hastalığına sebep olan en büyük etkenlerin başında; gerekli hijyen şartlarını taşımayan, izinsiz, ruhsatsız yapılmış, hayvanların sağlıklı yaşam ve dengeli beslenmelerine yeterli olmayan ahırlar gelmektedir. Dolayısıyla, izinsiz yapıldığı tespit edilen ahırların tamamının derhal yıkılmasına,

- Adalar ilçemize ivedi olarak karantina ahırı kazandırılmasına,

- Ruam hastalığı nedeniyle, Adalar İlçe Hayvan Sağlığı Zabıtası komisyonu kararı gereğince, tek tırnaklı hayvanların ilçeye giriş ve çıkışlarının yasaklanmasına,

- Yapılan taramada hastalıklı çıkan ve itlaf edilen 81 atın sahipleri hakkında insan, hayvan ve çevre sağlığını tehlikeye atmaktan Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına,

- İSPARK ahırlarının, faytonların, durakların ve fayton güzergahlarının temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Adalar Belediye Başkanlığı tarafından 3 gün ara ile 3 ay süre zarfında periyodik olarak yapılmasına,

- Uygun şartları taşımayan hayvan barınaklarında, açık alanlarda ve orman alanlarında başıboş dolaşan hayvan sahiplerine, 5996 ve 5199 sayılı kanunlar çerçevesinde idari para cezalarının uygulanmasına,

- Faytonlarda çalışan sürücü, seyis, at sahipleri ve yakınlarının sağlık taramalarının İl ve İlçe Sağlık müdürlüğü tarafından yapılmasına,

- İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü Anadolu Yakası Milli Emlak Daire Başkanlığınca, Adalar İlçesinde atların barındığı alanların mülkiyet durumlarının tespiti ve tahliye işlemlerinin yürütülmesine,

- Hayvanların barındığı yerlerden kaynaklanan katı ve sıvı atıkların depolama koşullarının atık yönetimi yönetmeliği ve koku emisyonlarının kontrolü yönetmeliğine uygun hale getirilmesi için, bu yapıların sahiplerine 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca süre verilerek, önlem aldırılmasına oy birliğiyle karar verildi.”