Adalar’da fayton kalkıyor

Adalar’da 81 atın Ruam hastalığı nedeniyle ölmesinin ardından önce üç ay boyunca faytonlara at koşulması yasaklandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu önümüzdeki yaz itibarıyla Adalar’da faytonun kalkacağını açıkladı

Adalar’da yıllardır süren ve çözüme kavuşması beklenen atlı faytonlar 81 atın hayatını kaybetmesiyle yeniden gündeme geldi. Adalar Kaymakamlığı atlarda Ruam hastalığı tespit edildiğini belirterek, 81 atın “itlaf edildiğini” açıkladı.

VALİ’DEN 3 AY YASAK

Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada bu yıl yapılan sağlık taraması sonucunda, Büyükada’daki bazı atlarda Ruam hastalığının tespit edildiği belirtilerek, ilçeye hayvan giriş çıkışı durdurulduğu belirtildi.

Kaymakamlığın ardından İstanbul Valisi Ali Yerlikaya bir açıklama yaparak Adalar’daki tüm atların; Ruam hastalığı test sürecinin tamamlanabilmesi için faytonlara at koşulmasının, insan, hayvan ve çevre sağlığı yönünden 3 ay süre ile durdurulmasına karar verildiğini açıkladı.

HAYVAN HAKLARI SAVUNUCULARI TEPKİLİ

Adalarda fayton taşımacılığı ve hayvanlar için sağlıksız koşulların son bulmasını isteyen hayvan hakkı savunucuları da 81 atın ölümüne tepki göstererek İBB önünde çadır kurdu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile de görüşüp isteklerini paylaşan hayvanseverler bir an önce faytonların kaldırılmasını istedi. Fayton taşımacılığını hayvanlar için eziyet olarak nitelendiren savunucular, fayton sorununa daha hızlı çözüm bulunmasını talep ediyor ve Adalarda bir tane atın dahi faytona koşulmasını istemiyor.

ULAŞIM ELEKTRİKLİ ARAÇLARLA OLACAK

6 aylık icraat dönemini basın toplantısıyla kamuoyu ile paylaşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bir gazetecinin hayvan hakları savunucuları ile yaptığı görüşmeyi hatırlatarak sorduğu soruya altı aydır çalışma içinde olduklarını belirterek Adalarda ulaşımın yaz sezonundan itibaren elektrikli lastikli araçlarla yapılacağını söyledi. Turistik amaçlı geziler dışında gerçek ihtiyaç sahipleri için kapıdan kapıya hizmet verecek bir ulaşım sistemini de oluşturduklarını ifade eden İmamoğlu, “Adalar’da bisiklet kullanımına ayrı bir önem ve düzen getireceğiz. Bununla ilgili tüm yatırımlarımızı hazırladık. Yaz dönemine yetiştirmek adına, 25 yıldır ihmal edilen Adalar’ın bu eksiklikleri, Büyükşehir ve Adalar Belediyesi işbirliğiyle yerine getireceğiz” dedi.

Hayvan hakları savunucularının Adalarda bir tane bile atın faytona koşulmaması talebi ile ilgili de konuşan İmamoğlu, “Yaklaşık 35 civarında faytonun simgesel olarak devam etmesi konusunda Adalar sakinlerinin ve çalıştayda katılan insanların genel bir kanaati var. Turizm amaçlı, göstermelik de olsa 35 civarı fayton meselesine şahsen ben de karşıyım. Ancak hem Adalar’daki katılımcı süreç devam ediyor hem de biz bu konudaki süreci takip ediyoruz.” açıklamasında bulundu.

Faytoncuların mağdur edilmeden sorunun çözümü için uğraştıklarını ifade eden İmamoğlu, “Biz oradaki yıllardır emek harcayan 3. nesil faytoncu mesleği yapan insanlarımızı asla yok saymıyoruz. Onların da bu süreç de hem ekonomik anlamda hem de manevi anlamda hem de mesleki anlamda zafiyete uğramadan süreci çözme adına da görüşmelerimiz sürüyor. Teklifler karşılıklı yapılıyor. Ve bu teklifler neticesinde de bu sürecin sağlıklı bir şekilde sona erdirilmesini diliyorum. Biz elimizden geleni yapıyoruz; ama bu konuda kararlı olduğumuzu, oradaki faytoncu hemşehrilerimize duyurmak istiyorum” dedi.