Açık Gardırop’un kapıları tüm Türkiye’ye açık

Kadıköy’de yaşayan ihtiyaç sahibi kişilere hizmet veren Açık Gardırop, afet ve yangın gibi acil durumlarda il ve ilçe dışında ihtiyaç duyan kişilere de yardım elini uzatıyor

Kadıköy Belediyesi’nin sosyal belediyecilik ilkesi ile hayata geçirdiği projelerinden biri olan Açık Gardırop 2.El Giysi Mağazası, uzun yıllardır kıyafet, ayakkabı ve oyuncak gibi malzemeleri paylaşarak, dayanışmanın en güzel örneklerinden birini gösteren Kadıköylüler ile ihtiyaç sahibi kişiler arasında bir yardımlaşma köprüsü görevini sürdürüyor. Kadıköy Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı olarak bağış sistemi doğrultusunda çalışma yürüten Açık Gardırop 2.El Giysi Mağazası, Kadıköy’ün birçok noktasına yerleştirilen giysi, ayakkabı ve tekstil kumbaralarından toplanarak gelen ve bağışçıların verdiği tüm ürünleri elden geçiriyor, kullanılamayacak durumda olanları ayrıştırıyor, temiz olmayan giysi ve tekstil ürünlerini de kuru temizlemeye gönderiyor.

AYAKKABIDAN OYUNCAĞA KADAR

Açık Gardırop 2.El Giysi Mağazası Birim Sorumlusu Güley Korkmaz, “Yapılan ayrıştrma ve temizleme işlemlerinin ardından ürünleri raf ve beden sistemine göre düzenliyoruz. Açık Gardırop’ta kadın, erkek ve çocuk giysileri, ayakkabı, çanta, oyuncak ve tekstil ürünleri bulunuyor. Tesktil ürünleri içerisinde perdeden havluya, yorgandan battaniyeye, yastıktan nevresim takımına kadar ürünler yer alıyor. Sayı yüksek olmamakla birlikte sıfır giysi, ayakkabı, kırtasiye ve kitap bağışları da yapılıyor.” dedi. Güley Korkmaz, yapılan bağışların ise kullanılabilir durumda temiz ve ihtiyaca cevap verebilecek nitelikte olması gerektiğine, giysi bağışlarında kullanılmış çorap ve iç çamaşırı gibi ürünlerin de kabul edilmediğine vurgu yaptı.

HANE BAZINDA 1200 KİŞİYE HİZMET

“Ayda bir salı günü evsiz erkeklerin, çarşamba günü ise hane bazında ihtiyaç sahibi ailelerin hem kendilerinin hem çocuklarının ihtiyaçlarını karşılamak için geldikleri gün. Yaşama koşullarından kaynaklı evsiz kişiler de ayda iki defa hizmetten faydalanabiliyor.” diyen Güley Korkmaz, afet, acil durum ile yangın gibi özel durumlarda il ve ilçe dışına da destek verildiğini de sözlerine ekliyor: “Kadıköy Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı Sosyal Servis birimindeki arkadaşlarımızın hane düzeyinde yaptıkları inceleme sonucundaki rapor bize geliyor. Biz de bu rapora göre belirlenmiş olan kişilerin ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Hane bazında bin 200 kişi, 250 ile 300 arasında ise evsiz yurttaş bu hizmetten faydalanıyor. Ayrıca kadın sığınma evindeki kadınların ihtiyaçları da karşılanıyor. ”

ÇOCUK GİYSİSİNE İHTİYAÇ VAR

Birim Sorumlusu Korkmaz, “Kadıköylüler çok duyarlı. Yerimizi ve sistemi bildikleri için bağışları mağazaya getirenler de var. Bugüne kadar bize destek çıkan ve bugüne gelmemizde emekleri olan Kadıköylülerden talebimiz özellikle kış günlerinde çocuk giysisi ve ayakkabısı bağışı yapmaları. Ayrıca erkek kıyafeti de ihtiyaçlar arasında yer alıyor.” dedi.

Açık Gardırop 2. El Giysi Mağazası Adres: Eğitim Mahallesi Ahsen Çıkmazı Sokak, Sadıkoğlu Plaza 4 No:2/3, (0216) 545 72 28