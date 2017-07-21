Açık Gardırop taşındı

Kadıköy Belediyesi’nin önemli sosyal projelerinden olan Açık Gardırop 2. El Giysi Mağazası, Eğitim Mahallesi Ahsen Çıkmazı Sokak'ta bulunan Sadıkoğlu Plaza içine taşındı

Açık Gardırop, dayanışma gösteren Kadıköylülerin verdiği destekle binlerce malzemeyi ihtiyaç sahipleriyle buluşturuyor.17 yıldır faaliyette olan projede Kadıköy Belediyesi’nin 12 personelinin yanı sıra haftanın bir günü görev alan gönüllüler projenin yürümesini sağlıyor. Anadolu’ya Yardım biriminde bulunan daimi gönüllülerden Gönül Ersan 200 noktadan bağış aldıklarını belirterek gelen eşyaları giysi ve kırtasiye olmak üzere ayrıştırıp raflara dizdikten sonra ihtiyaç sahiplerine verilmek üzere hazır hale getirdiklerini belirtti. Özellikle okulların açıldığı hafta yoğunluk olduğunu belirten Ersan yardım kolilerinden cezaevlerine de gönderdiklerini fakat çoğu zaman savcılığın buna izin vermediğini ifade etti.

Kadıköy Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü Açık Gardırop Sorumlusu Gülay Korkmaz ayda ortalama 900 kişiye hizmet verdiklerini belirterek özellikle temiz, sağlam giyilebilir giysilere ihtiyaç olduğunu fakat iç çamaşırı ve çorap almadıklarını vurguladı. Korkmaz ayrıca oyuncak ve ev eşyası da kabul ettiklerini söyledi. Yetkililer projenin her mahalleye giysi kumbarası koymak, gıda kooperatifleri kurup gıda üretimi yapmak gibi hedefleri olduğunu kaydetti.

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü Açık Gardırop 2.El Giysi Mağazası salı günleri erkek evsizlere çarşamba günleri ise ihtiyaç sahibi ailelere dağıtım yapıyor.

Açık Gardırobun yeni adresi: Eğitim Mahallesi Ahsen Çıkmazı Sokak Sadıkoğlu Plaza 4 No 2/3